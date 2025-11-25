Представниця Білого дому повідомила, що ці деталі вирішуватимуть під час майбутніх тристоронніх переговорів.

За останній тиждень США домоглися величезного прогресу на шляху до угоди про закінчення війни РФ проти України, яку буде укладено.

Про це написала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт у X. "Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно врегулювати та які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США", - написала вона.

Переговори щодо "мирного плану" США

Учора США та Україна на переговорах у Женеві скоротили "мирний план" з 28 пунктів до 19. Найчутливіші питання вирішуватимуть президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

За підсумками переговорів, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що делегація України під час зустрічі з представниками адміністрації Трампа донесла позицію, що важко вести переговори, коли щоночі Росія запускає сотні ударних дронів і вбиває цивільне населення.

Тому, як зазначив Бевз, припинення вогню є першочерговою передумовою для початку переговорів про закінчення війни.

А сьогодні в ОАЕ відбуваються переговори представників США та РФ щодо оновленого "мирного плану".

