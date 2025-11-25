Влада країни підкреслила важливість продовження роботи партнерів з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив зобов'язання своєї країни "розмістити війська на місцях" в Україні.

Про це написало видання The Guardian. У повідомленні йдеться про сьогоднішню зустріч Стармера та українського президента Володимира Зеленського, які обговорили поточну роботу "коаліції бажаючих" з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі припинення вогню.

"Велика Британія готова розмістити війська на місцях для захисту Києва, якщо буде припинення бойових дій", - сказано у повідомленні з посиланням на слова речника прем’єр-міністра Великої Британії.

"Прем'єр-міністр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії під час продовження переговорів... Лідери підкреслили важливість продовження роботи партнерів по коаліції з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій", - написало видання.

На запитання, чи готова Велика Британія розгорнути свої війська в Україні, офіційний речник Стармера відповів:

"Чи все ще готова Велика Британія розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь – так. Це наша поточна позиція".

Миротворці в Україні

Як повідомлялося раніше, Європа розробила план розгортання миротворців в Україні. Згідно з ним планується розгорнути відразу дві групи сухопутних сил. Одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення РФ.

При цьому у Міністерстві закордонних справ скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну. У вересні речник МЗС Георгій Тихий заявив, що це гіпотетична розмова.

Він тоді зауважував, що механізми ОБСЄ та ООН, які раніше були застосовані для моніторингу режиму припинення вогню на Донбасі або інші елементи досягнення миру, вже показали свою неефективність

