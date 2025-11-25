Він неодноразово заявляв про готовність Туреччини ухвалити переговори про закінчення війни в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Про це турецький президент повідомив під час зустрічі "коаліції охочих", пише Anadolu з посиланням на речника турецького президента Бурханеттіна Дюрана.

"Прямі переговори між сторонами можуть відбутися в Стамбулі. Туреччина підтримує зв'язок з Україною та Росією з цією метою", - сказав Ердоган.

За словами Дюрана, на цій зустрічі Туреччина висловила думку, що припинення вогню в Україні, яке буде розповсюджуватись на енергетику та портову інфраструктуру, може посприяти переговорам.

Примітно, що Ердоган неодноразово заявляв про готовність Туреччини прийняти переговори про закінчення війни в Україні. Речник кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Туреччина як майданчик "подобається всім сторонам переговорного процесу".

Переговори щодо "мирного плану" Трампа

Тиждень тому стало відомо, що Білий дім підготував разом з представниками РФ новий "мирний план" щодо України. Вчора у Женеві відбулися переговори між делегаціями США та України щодо цієї ініціативи.

А сьогодні в ОАЕ проходять переговори американської делегації з росіянами.

Сьогодні увечері прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що є кілька делікатних деталей, які необхідно врегулювати та які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США.

