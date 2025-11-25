З кінця літа ціни на масло у світі знизилися на понад 30%.

Жирні молочні продукти продовжать дешевшати в Україні – вже до Нового року падіння цін може сягнути 30-35%, і цей тренд збережеться до першої половини 2026 року.

Про це розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Основною причиною здешевлення молочки є зниження вартості продукції на європейському ринку.

"Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро", – пояснила експертка.

Нині українські переробники переорієнтовуються на внутрішнього споживача, і зниження цін на масло вже помітно. Це триватиме надалі, прогнозує Олена Жупінас, але переважно у вигляді акцій у мережах продажу: на 30-35% на полицях магазинів.

Таке зниження, своєю чергою, значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Так, у середині листопада вартість молока класу "екстра", яке відповідає європейським вимогам, знизилася на 17%. За таких умов чимало виробників працюють "у собівартість", а деякі – навіть у збиток, додала експертка.

Ціни на продукти в Україні – інші новини

З вересня по листопад ціни на копчену ковбасу в Україні зросли орієнтовно на 6%. Як розповіли УНІАН в компанії "Еко маркет", зростанню вартості ковбаси посприяли здорожчання сировини ще влітку та необхідність бізнесу використовувати генератори, головним чином бензинові та дизельні.

За даними аналітиків проекту EastFruit, гуртові ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різноспрямовано: огірки продовжили дорожчати, кілограм зараз коштує 100-140 гривень на відміну від 80-120 гривень минулого понеділка. Водночас кілограм картоплі подешевшав за тиждень з 9-12 гривень до 8-12 гривень.

