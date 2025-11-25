Сполучені Штати Америки та Україна досягли попередньої домовленості щодо проєкту "мирного плану". Тепер секретар армії Ден Дрісколл проводить переговори з російськими чиновниками в Абу-Дабі.
Про це повідомляє Axios із посиланням американського чиновника та джерела, обізнаного з ситуацією. Видання нагадує, що в неділю, 23 листопада, під час переговорів США та України в Женеві вдалося досягти "оновленої та вдосконаленої мирної угоди". І зараз адміністрація президента США Дональда Трампа намагається залучити до неї Росію.
Зазначається, що Дрісколл прибув до Абу-Дабі в понеділок і протягом сьогоднішнього дня проводив переговори з російськими чиновниками.
"Секретар Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Секретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", – розповів у коментарі Axios його прессекретар підполковник Джефф Толберт.
Водночас, за даними обізнаного джерела, в Абу-Дабі з іншого питання мали зустрітися керівники військової розвідки України та Росії. Але поїздка Дрісколла до Абу-Дабі стала несподіванкою для сторін і внесла зміни у цей план.
Українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проект гарантій безпеки, який вони запропонували разом із початковим 28-пунктним планом.
Що відомо про хід переговорів
Видання повідомляє, що сторони домовилися, що найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорюватися на рівні лідерів, між президентами Трампом і Зеленським.
Крім того, з рамкової угоди будуть вилучені питання, які не мають прямого відношення до встановлення миру в Україні. Мова про майбутнє НАТО, європейську безпеку та відносини між Москвою та Вашингтоном.
Водночас міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров припустив, що Росія не схвалить новий документ, якщо там будуть відхилення від домовленостей, яких російський правитель Володимир Путін, на його думку, досяг під час зустрічі з Трампом на Алясці.
"Лавров заявив, що Росія "привітала" початковий план США, але "якщо дух і буква Анкориджа будуть викреслені з ключових домовленостей, які ми задокументували, то, звичайно, ситуація буде принципово іншою", – додають журналісти.
"Мирний план" для України: ключове
Кілька днів тому у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що США і Росія розробили "мирний план" для завершення війни в Україні. Там було багато вимог, які критикували як в Україні, так і в Європі.
23 листопада відбулися переговори в Женеві, де представники США та України. Попередній план скоротили з 28 до 19 пунктів. Зокрема, зник пункт про використання заморожених активів РФ, повідомляли у ЗМІ.
CBS News писало, що Україна погодилася на запропонований США проект "мирної угоди". Однак ще є кілька деталей, які потрібно узгодити.