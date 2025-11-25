Зазначається, що в Абу-Дабі з іншого питання мали зустрітися керівники військової розвідки України та Росії, але плани змінилися.

Сполучені Штати Америки та Україна досягли попередньої домовленості щодо проєкту "мирного плану". Тепер секретар армії Ден Дрісколл проводить переговори з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Axios із посиланням американського чиновника та джерела, обізнаного з ситуацією. Видання нагадує, що в неділю, 23 листопада, під час переговорів США та України в Женеві вдалося досягти "оновленої та вдосконаленої мирної угоди". І зараз адміністрація президента США Дональда Трампа намагається залучити до неї Росію.

Зазначається, що Дрісколл прибув до Абу-Дабі в понеділок і протягом сьогоднішнього дня проводив переговори з російськими чиновниками.

Відео дня

"Секретар Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Секретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", – розповів у коментарі Axios його прессекретар підполковник Джефф Толберт.

Водночас, за даними обізнаного джерела, в Абу-Дабі з іншого питання мали зустрітися керівники військової розвідки України та Росії. Але поїздка Дрісколла до Абу-Дабі стала несподіванкою для сторін і внесла зміни у цей план.

Українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проект гарантій безпеки, який вони запропонували разом із початковим 28-пунктним планом.

Що відомо про хід переговорів

Видання повідомляє, що сторони домовилися, що найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорюватися на рівні лідерів, між президентами Трампом і Зеленським.

Крім того, з рамкової угоди будуть вилучені питання, які не мають прямого відношення до встановлення миру в Україні. Мова про майбутнє НАТО, європейську безпеку та відносини між Москвою та Вашингтоном.

Водночас міністр закордонних справ країни-окупанта Сергій Лавров припустив, що Росія не схвалить новий документ, якщо там будуть відхилення від домовленостей, яких російський правитель Володимир Путін, на його думку, досяг під час зустрічі з Трампом на Алясці.

"Лавров заявив, що Росія "привітала" початковий план США, але "якщо дух і буква Анкориджа будуть викреслені з ключових домовленостей, які ми задокументували, то, звичайно, ситуація буде принципово іншою", – додають журналісти.

"Мирний план" для України: ключове

Кілька днів тому у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що США і Росія розробили "мирний план" для завершення війни в Україні. Там було багато вимог, які критикували як в Україні, так і в Європі.

23 листопада відбулися переговори в Женеві, де представники США та України. Попередній план скоротили з 28 до 19 пунктів. Зокрема, зник пункт про використання заморожених активів РФ, повідомляли у ЗМІ.

CBS News писало, що Україна погодилася на запропонований США проект "мирної угоди". Однак ще є кілька деталей, які потрібно узгодити.

Вас також можуть зацікавити новини: