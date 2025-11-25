Нацбанк випустив нову пам'ятну монету: який номінал та кому присвячена (фото)

Тираж монети складе до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Національний банк випустив нову пам'ятну монету "120 років від дня народження Ніла Хасевича". Монета продовжує серію "Видатні особистості України".

Як повідомила пресслужба регулятора, монета присвячена легенді українського підпілля, видатному художнику-графіку та учаснику національно-визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України, – Нілу Хасевичу.

"Саме він розробив дизайн бофонів (від "бойовий фонд") – грошових квитанцій із національною символікою та емблемами українських визвольних організацій, які використовували для забезпечення армії (за принципом сучасних донатів), а також як агітаційні матеріали в повстанській діяльності. За це він був переслідуваний та згодом убитий радянською владою", - розповіли в НБУ.

Монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На аверсі розміщено автопортрет Ніла Хасевича. На реверсі зображено символічну композицію з фрагментів деревориту (гравюри на дереві) Ніла Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів.

Тираж монети складе до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 26 листопада 2025 року.

