За словами політика, Україна запропонувала "деякі конструктивні зміни" до мирної пропозиції.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що президент України Володимир Зеленський вважає більшу частину тексту "мирного плану" США прийнятною. Про це пише Sky News.

Зазначається, що він провів віртуальне спілкування з членами так званої "коаліції охочих".

За словами політика, Україна запропонувала "деякі конструктивні зміни" до мирної пропозиції.

Відео дня

"Я дійсно вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямі, і сьогодні є ознаки того, що, за словами Володимира, більша частина тексту може бути прийнятна", - заявив Стармер.

Він вважає, що коаліції необхідно підготувати планування і фінансування майбутніх Збройних сил України, щоб вони могли себе захистити. Стармер додав:

"Я закликаю колег, які сьогодні в другій половині дня зідзвонилися, підтвердити свої національні зобов'язання, оскільки нам необхідно забезпечити наявність найнадійніших можливостей і найнадійніших планів".

Британський прем'єр заявив, що США та Україна погодилися на проєкт, презентований на переговорах у Женеві минулими вихідними. За його словами, це не новий набір пропозицій чи домовленостей.

Він зазначив, що Європа вирішила не складати свій окремий план врегулювання війни, а зосередитися на внесенні змін до ініціативи адміністрації Дональда Трампа.

"Мирний план" США - останні новини

Раніше видання Financial Times писало, що Україна висловила готовність обмежити чисельність своїх Збройних сил 800 тисячами військовослужбовців для досягнення миру з Росією в рамках "мирного плану" США. Високопоставлені чиновники, близькі до президента Володимира Зеленського, розповіли, що серед невирішених питань залишилися територіальні положення і гарантії безпеки з боку американців.

Вас також можуть зацікавити новини: