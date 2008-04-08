Севастополь не може впоратись із земельними рейдерами

Сьогодні на сесії Севастопольської міськради депутати мають намір звернутися у Верховну Раду із проханням створити комісію для вивчення випадків рейдерських захоплень земель міста, а також ділянок, що перебувають у користуванні Міноборони України і Чорноморського флоту Росії.

Про це вчора повідомив журналістам заступник голови міськради Петро Кудряшов. Депутати вирішили звернутися у Верховну Раду, підбивши підсумки роботи тимчасової контрольної комісії міськради з розслідування випадків земельних махінацій у Севастополі. Днями факти захоплень земель, виявлені депутатами, підтвердили слідчі УМВС.

Нагадаємо, що комісія з восьми депутатів, створена в листопаді 2007 р., розслідувала 10 підозрілих випадків передачі міських і державних земель у власність приватним структурам. Під час розслідування депутати розкрили декілька рейдерських схем, за якими за останній рік було захоплено 360 га рекреаційних земель вартістю близько 3 млрд. грн. Серед втрачених містом земель - ділянка площею 185 га в селі Флотське (Балаклавський район), 21 га - на Таврицькій набережній у Балаклаві, 6,5 га - на мисі Мишоїд (Південний берег Криму), 12 га - у районі бухти Матюшенко.

Як повідомлялося раніше, депутати встановили однотипні рейдерські схеми за участю філії будуправління Міноборони ("Укроборонбуд"), суддів Господарського суду Криму та чиновників Севастопольської міськдержадміністрації (СМДА). Філія ДП "Укроборонбуд" укладала із приватною компанією договір спільної діяльності з проектування та будівництва об`єкта на цій ділянці. При цьому пайовим внеском з боку держустанови були або самі земельні ділянки, або будинки на них. Потім договір оспорювався в суді позовом інвестора, у результаті чого судді Господарського суду Криму визнавали право власності на ділянку за приватними компаніями. В окремих ситуаціях у ролі ДП "Укроборонбуд" виступало ДП "Севастопольське дослідне лісомисливське господарство".

Рейдерські захоплення торкнулися і земель, що перебувають у користуванні Чорноморського флоту Росії. Відповідно до міждержавних угод, територія Матроського бульвару і частина ділянки в селі Флотське належать до земель, які зайняті російськими військовими. "Ми сьогодні ставимо під сумнів державну безпеку, раз ідуть рейдерські атаки на такі державні землі", - вважає голова постійної комісії ради Дмитро Белик.

Крім керівника "Укроборонбуду" В`ячеслава Мельника, суддів Госпсуду Криму Гайворонського і Жукової, а також керівника ДП "СОЛОХ" Нефедова, депутати звинувачують у сприянні рейдерським захопленням голову СМДА Сергія Куніцина і його команду. За словами пана Кудряшова, договори, що стали підставою для захоплень земель, підписував заступник голови СМДА Володимир Казарін. Депутати переконані, що документи спеціально підписувалися не першою особою, а його заступником - щоб ускладнити притягнення чиновників до відповідальності. Нагадаємо, що починаючи з 25 березня цього року депутати міськради підтримують акцію "Третя оборона Севастополя", спрямовану на відставку пана Куніцина і його заступників.

Депутати відзначають, що ще кілька місяців тому повідомили вищі органи державної влади про ці земельні махінації і дотепер ніяких дій Києва не було. "Ми робимо все для того, щоб договори в основі цих випадків були скасовані. За цими фактами у судах зараз розглядається 18 судових справ за позовами Міноборони, прокуратури і міської ради", - сказав пан Кудряшов. У той же час у міській раді допускають, що повернути деякі захоплені ділянки не вдасться, оскільки вони були перепродані.

Finance.ua за матеріалами газети "Экономические Известия"