Адвокат заявив про два аргументи на користь українця.

Суд у Польщі відмовився видати німецькій стороні підозрюваного у вибуху "Північного потоку" українця Володимира Ж. і скасував йому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту, пише Onet.pl.

Адвокат українця, юрист Тимотеуш Папроцький, повідомив, що існують дві обставини, за якими 49-річний чоловік не може бути виданий Німеччині. На його думку, на українця не чекає справедливий суд у Німеччині, оскільки "німецьке правосуддя не є незалежним, а судді не володіють матеріальним імунітетом".

Папроцький нагадав про справу 2021 року, у якій одного із суддів було засуджено за винесене ним рішення. У цьому контексті він звернув увагу на те, що українця переслідують за руйнування критичної інфраструктури Німеччини.

Другий аргумент - це, на думку Папроцького, функціональний імунітет.

"Якщо йде збройний конфлікт і виконуються військові дії, то очевидно, що в них беруть участь як збройні сили, так і цивільні особи. Якщо органи Європейського союзу визнають "Північний потік-1" і "Північний потік-2" військовою інфраструктурою Росії (а це випливає з рішення Ради ЄС), то де можна вбачати в будь-якого громадянина України дії, які полягають у "конституційному саботажі", - підкреслив адвокат.

Рішення суду

Суд підтримав позицію захисту, зазначивши, що предметом провадження є не встановлення того, чи вчинив підсудний діяння, яке йому інкримінує німецька сторона. А лише те, чи може таке діяння бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт.

"Запит німецької влади про екстрадицію Володимира З. не слід задовольняти… Польський суд не має жодних вихідних доказів у цій справі, оскільки німецька сторона в рамках Європейського ордера на арешт надала лише дуже загальну інформацію щодо діяння, формально необхідну в такому провадженні", – цитує суддю видання rp.pl.

Справу Володимира З. прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск таким дописом в X (Twitter):

"Польський суд відмовився екстрадувати до Німеччини українця, підозрюваного у вибуху "Північного потоку-2", та звільнив його з-під варти. І це справедливо. Справу закрито".

Підрив "Північного потоку". Справа Володимира Ж. - що відомо

Раніше журналісти Bloomberg повідомили, що в Польщі затримали українця, який підозрюється у підриві газопроводу "Північній потік". Тоді також повідомлялося, що підозрюваний – чоловік на ім'я Володимир, який є інструктором із дайвінгу.

Незадовго до того, суд Італії постановив передати іншого українця Сергія К., якого також підозрюють у підриві "Північного потоку". Водночас сторона захисту планувала подати апеляційну скаргу на це рішення.

