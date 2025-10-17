Японія пом'якшила деякі заборони щодо експорту зброї.

Японська компанія Kawasaki Heavy Industries веде переговори про спільну розробку нових двигунів для німецьких крилатих ракет Taurus. Як пише Reuters з посиланням на два обізнаних джерела, підрядник з Японії підписав меморандум про взаєморозуміння щодо цього проєкту в кулуарах оборонної виставки в Токіо в травні.

Зазначається, що в Японії діє заборона на постачання зброї країнам, які перебувають у стані військових конфліктів. Проте Токіо останніми роками зробив кілька винятків зі своїх правил експорту зброї.

В агентстві нагадали, що 2024 року Японія змінила свої правила, щоб дозволити експорт винищувачів, який вона розробляє спільно з Великою Британією та Італією. У 2023 році Токіо відправив до США ракети Patriot, побудовані за ліцензією в Японії.

Ба більше, минулого місяця стало відомо, що Німеччина хоче модернізувати ракети Taurus і закупити 600 одиниць для Бундесверу, додали в агентстві. Модифікація Taurus Neo, серед іншого, відрізнятиметься поліпшеним турбовентиляторним двигуном. За словами джерел, компанію Kawasaki обрали через її здатність створювати легкі та ефективні двигуни.

Німеччина почне виробляти нові Taurus Neo - що відомо

Раніше в Defense Express писали, що Міністерство оборони Німеччини оголосило перелік оборонних проєктів, на які буде виділено 25 млн євро. Серед них згадується будівництво виробничих потужностей для виготовлення нових крилатих ракет Taurus Neo.

Зазначається, що Німеччина планує купити 600 одиниць Taurus Neo, а ціна однієї ракети становитиме близько 3,5 млн євро. Перші поставки можуть відбутися тільки у 2029 році.

За словами журналістів, форма ракети залишиться такою самою. У виданні додали, що, найімовірніше, модернізація насамперед торкнеться двигунів ракети.

