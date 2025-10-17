На вибір запропонують версії з одним або двома електромоторами.

Китайське підприємство Beijing Hyundai представило електрокросовер Elexio EO. Новинка отримає великий запас ходу і бюджетний цінник, повідомляє CarNewsChina.

Зазначається, що Hyundai Elexio EO надійде в продаж у Китаї вже 29 жовтня. На вибір запропонують три комплектації - Fun, Smart і Tech з попередньою вартістю від 130 000 до 150 000 юанів (від 18 200 до 21 000 доларів).

Hyundai Elexio EO отримав доволі футуристичний дизайн і зовні відрізняється від багатьох інших автомобілів бренду. Спереду розташовані вузькі фари і кілька повітрозабірників.

Ззаду розміщені незвичайні ліхтарі, які огинають кузов. Також електрокросовер отримав пластикові накладки на кузов.

Габарити Hyundai Elexio EO:

довжина - 4615 мм;

ширина - 1875 мм;

висота - 1675 мм;

колісна база - 2750 мм.

В інтер'єрі розташовані широкий 27-дюймовий дисплей, який об'єднує в собі панель приладів і мультимедійний екран, і триспицеве кермо.

За доплату стануть доступні аудіосистема Bose, панорамний дах з електричною шторкою, двошарове звукоізолююче скло, а також автоматичне відчинення і зачинення багажника.

Hyundai Elexio EO заснований на платформі E-GMP, яку він розділить з Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Genesis GV60 і Kia EV6.

На вибір запропонують версії з одним або двома електромоторами. Базова модифікація має потужність 160 кВт (215 к.с.), а топова версія з двома електромоторами - 233 кВт (312 к.с.).

Крім того, модель запропонують із двома варіантами акумуляторних батарей на вибір із місткістю 64,2 або 88,1 кВт⋅год. Запас ходу становить 518 або 722 км за циклом CLTC відповідно.

Нагадаємо, що Beijing Hyundai є спільним підприємством китайської BAIC Motor і корейської Hyundai Motor Company. Воно було засноване у 2002 році і займається випуском різних автомобілів.

Продажі електромобілів встановили світовий рекорд

Раніше в Reuters повідомили, що глобальні продажі повністю електричних і гібридних автомобілів із зарядкою від мережі зросли у вересні на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Минулого місяця було продано 2,1 млн таких автомобілів.

Більше половини світових продажів електрокарів і гібридних автомобілів із зарядкою від мережі припало на Китай. Там було продано близько 1,3 млн таких автомобілів.

