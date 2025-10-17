В Україні багато військових полігонів залишилося ще від радянської армії і ворог про них знає.

В Україні ситуація з полігонами для навчання військових є ненормальною, оскільки внаслідок ворожих "прильотів" є багато жертв.

Про це сказала народна депутатка Анна Скороход в ютуб-каналі "Суперпозиція". "В нас так і залишилася радянська армія з "yes" і "так точно"... Більше того, в нас "прильоти" по полігонах, але ніхто не змінює локації. "Прилітає" в одне місце. "Прилетіло", відновили і знову там", - зазначила вона.

Відео дня

За її словами, полігони в більшості залишилися з радянських часів і про них всі знають, в тому числі росіяни. "Це ні для кого не секрет. Воно все на карті намальовано", - додала нардепка.

Скороход зазначила, що ворожі дрони і ракети "прилітають" в одні і ті ж місця, зокрема, на полігон в Чернігівській області, але нічого не робилося. "Там була шалена кількість жертв. Щось змінювалося? На сьогоднішній день наче його будуть переміщати кудись", - додала вона.

За її словами, необхідно застосовувати заходи безпеки, зокрема, проживання, харчування особового складу треба переміщати під землю, щоб не було можливості "ураження військових на повне знищення".

Скороход зазначила, що повинно бути розосередження військових, а інколи на полігонах немає жодних підземних укриттів, а "розосереджуються" бійці, просто розбігаючись по лісу. "Ось і все укриття. Це нормально? Ні, це не нормально", - підкреслила нардепка.

Удари росіян по полігонах

Як повідомляв УНІАН у червні речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомляв, що росіяни завдали удару по тимчасовому тренувальному полігону механізованої бригади ракетою "Іскандер-М". Цей полігон був розташований в Херсонській області і внаслідок удару тоді загинули троє військових, ще 11 були поранені.

Вчора, 16 жовтня, росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів ЗСУ. Оперативне командування "Південь" зазначало, що втрат уникнути не вдалося.

Вас також можуть зацікавити новини: