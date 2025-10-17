Із початку війни російські банки видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів.

Найбільші компанії Росії ризикують зіткнутися з фінансовими труднощами, а можливості держави щодо їх підтримки значною мірою вичерпані, пише The Moscow Times.

"‎Ряд компаній може зіткнутися зі складностями фінансового стану, тому нам важливо відрегулювати механізми реструктуризації заборгованості"‎, – заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков під час чергової пленарної сесії.

За його словами, російському бізнесу стало дорого оплачувати борги через відсоткові ставки, що стрімко злетіли.

В минулому компанії брали в борг за кордоном за низькими ставками, однак останніми роками борги конвертовали в національну валюту, а рубль подорожчав слідом за ключовою ставкою Центробанку, яка підвищувалася до максимальних з початку 2000-х рівнів.

За оцінками фахівців, зараз у зоні фінансового ризику за моделлю банкрутств знаходяться компанії, на які припадає 24% усієї виручки в економіці Росії. За прогнозами, наступного року ця частка збільшиться до 32,5% та перевищить показники часів пандемії.

На сплату відсотків за боргом цього року бізнес у середньому віддає понад третину прибутку (36%). При цьому самі прибутки в економіці падають, а середня рентабельність майже досягла рекордно низьких значень часів пандемії.

Зазначимо, що з початку війни банки РФ видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів. Ця сума еквівалентна 17% національного ВВП.

Станом на початок червня сукупний обсяг боргу юридичних осіб перед банківською системою досягав 86,2 трлн рублів – в порівнянні з початком 2022 року він зріс на 65%.

Висока ставка Центробанку призводить до того, що все більше компаній не можуть виконувати платежі, що турбує банкірів. Сьогодні великі банки вбачають загрозу повноцінної банківської кризи у найближчі 12 місяців.

Криза в російській економіці – останні новини

Кризові явища в російській економіці особливо загострилися за останній рік. Раніше стало відомо, що за перші шість місяців року російський авторинок обвалився майже на 30%. Експерти прогнозують, що до кінця цього року в Росії можуть закрити до 20% автомобільних салонів.

Також повідомлялося, що працівники "АвтоВАЗу" почали масово звільнятися. Причиною цього стало зниження зарплат. Станом на початок жовтня заяви на звільнення подали десятки людей. Керівництво компанії всіляко намагається уповільнити відтік робітників, створюючи бюрократичні перешкоди, однак це не може вплинути на ситуацію.

