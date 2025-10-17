Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 20 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,76 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,76/41,79 грн/дол., а євро - 48,80/48,82 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 жовтня подорожчав на 14 копійок і складає 41,99 гривні за долар, а курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України знизився на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар. При цьому курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і складає 49 гривень за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

