Усі користувачі будуть змушені сплачувати податок або проходити складну процедуру його повернення через податкову службу, відмітили в компанії.

Парламент планує розглянути законопроєкт щодо оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет. В компанії OLX попереджають, що документ може позбавити звичайних українців зручного та безпечного способу обміну вживаними речами. Про це йдеться в переданому УНІАН релізі від OLX.

"Проєкт Закону № 14025, який, нібито відповідає нормам ЄС, суттєво відрізняється від цих норм та загрожує мільйонам українців, які продають вживані речі онлайн, без комерційної мети. Йдеться не про бізнес, а про звичайних людей, які продають такі речі, як телефони чи одяг, і пропонують іншим доступніший варіант", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що закон у поточному вигляді може позбавити людей зручного та безпечного способу обміну речами, які були у вжитку.

Що не так із законопроєктом

У пресслужбі компанії відмічають, що кожен приватний продавець буде зобов’язаний надавати платформам свої персональні дані (ІПН, адресу місця проживання та інше) та банківські реквізити навіть якщо він продає одну річ на рік і не перевищує ліміту.

Крім того, там попереджають, що навіть якщо людина продає речі, які більше не використовує та не отримує від цього великі прибутки, вона все одно автоматично будете зобов'язана сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб разом із 5% військового збору.

"Якщо ваш річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (бл. 97 000 грн), вам потрібно буде вручну повернути податок через податкову службу. Ця процедура буде пов'язана з витратами часу, ризиками девальвації (оскільки відшкодування будуть здійснюватися лише після закінчення календарного року) та непотрібними клопотами для пересічної особи", - зазначили в OLX.

У пресслужбі компанії також відмітили, що нові правила ускладнюють легальний продаж уживаних речей між приватними особами. Через це люди оминатимуть платформи, віддаючи перевагу продажам через соцмережі чи особисті зустрічі, де менше безпеки та значно вищі ризики шахрайства.

До того ж вказано, що у разі схвалення законопроєкту вживані товари стануть дорожчими. Оскільки, якщо фізичні особи зобов’язані сплачувати податки або проходити бюрократичні процеси, вони враховуватимуть ці витрати під час визначення ціни.

Оподаткування доходів з онлайн-платформ в Україні

Наприкінці серпня 2025 року уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів з цифрових платформ. Даний документ передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

Згідно з документом, для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5% за певних умов. Для усіх інших випадків діятиме загальна ставка ПДФО 18%.

Дана ініціатива викликала низку суперечливих реакцій серед експертів. Критики казали, що це призведе до "закручування гайок" для звичайних громадян, які продають вживані товари, та розкриття "банківської таємниці". Водночас прихильники законопроєкту стверджували, що це є важливим кроком на шляху до євроінтеграції, який сприятиме детінізації економіки та спростить діяльність для тих, хто заробляє через цифрові майданчики.

У вересні Кабмін повторно вніс на розгляд парламенту два проєкти закону про оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук тоді повідомив, що оподаткуванню підлягатимуть такі сфери діяльності як оренда житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування, особисті послуги, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів.

