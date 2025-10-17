Леся Лещенко, Катерина Гірник

Зазначається, що Єврокомісія вітає будь-які зусилля, які ведуть до сталого миру в Україні.

Санкції Євросоюзу не передбачають заборони російському диктатору Володимиру Путіну і міністру закордонних справ Сергію Лаврову відвідувати країни ЄС, тому перешкод для їхньої поїздки в Угорщину немає. Як пише The Guardian, про це заявив журналістам представник комісії Улоф Гілл.

За його словами, Європейська комісія вітає перспективу зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це може сприяти припиненню війни в Україні.

"Європейська комісія вітає будь-які зусилля, які ведуть до сталого миру в Україні. Якщо така зустріч буде цьому сприяти, то ми її вітаємо", - наводить видання його слова.

Чиновник також додав, що на Путіна накладено санкції у вигляді заморожування активів, а не заборони на поїздки.

Зі свого боку представник уряду Німеччини заявив, що телефонна розмова між Трампом і Путіним показує, що російський лідер реагує на тиск на користь серйозних мирних переговорів.

"Тиск на Володимира Путіна на користь серйозних мирних переговорів має бути посилено в терміновому порядку", - сказав німецький чиновник. "Він реагує на тиск... вчорашня телефонна розмова також показала, що це є наслідком рішень, заснованих на заявах американської сторони".

Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Трамп оголосив, що домовився про зустріч із Путіним у Будапешті. Саміт може відбутися протягом наступних двох тижнів.

Орбан у четвер увечері віддав розпорядження створити оргкомітет з підготовки зустрічі Трампа і Путіна, робота вже почалася. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в разі, якщо саміт відбудеться в Будапешті, влада країни забезпечить умови для в'їзду, перебування і від'їзду Володимира Путіна.

Щодо Путіна видано ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Однак Угорщина заявила про вихід з-під юрисдикції суду, хоча юридично поки що продовжує залишатися його учасником. Раніше країна вже приймала прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щодо якого МКС також видав ордер на арешт, і не заарештувала його.

При цьому для того, щоб потрапити до Угорщини, літак Володимира Путіна має пролетіти над країнами-учасниками МКС. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю сказав, що маршрут польоту "поки незрозумілий".

