Керченська протока: Суд за позовом РФ призначено на 24 червня

Суд за позовами Російської Федерації до суб`єктів господарювання РФ, чиї судна завдали шкоди Керченській протоці, призначено на 24 червня.

Судове засідання пройде в Санкт-Петербурзі (Росія), повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що за ситуацію, що склалася в Керченській протоці після корабельних аварій восени 2007 року, відповідальність несе не Росія, а суб`єкти господарювання Російської Федерації. «Відповідальність несе не Російська Федерація, а суб`єкти господарювання Російської Федерації. Українською стороною буде зібрано всі необхідні матеріали, щоб представити позови до суду на тих чотирьох судновласників російської сторони. До речі, як це зробили (подали позови до суду – УНІАН) самі росіяни на своїх суб`єктів господарювання», - сказав заступник міністра.

«Суд за позовом Російської Федерації призначений на 24 червня, пройде в Санкт-Петербурзі. У нас (у України - УНІАН) поки що не призначено суд», - додав Д.ГУРСЬКИЙ.

Він назвав питання виплати компенсацій «дуже делікатним». Д.ГУРСЬКИЙ не став уточнювати суму компенсацій, які пред`являє в позовах українська сторона до суб`єктів господарювання РФ, зазначивши, що хай її розраховують «економічні генії».

Д.ГУРСЬКИЙ також додав, що корабельні аварії в Керченській протоці призвели до надзвичайної ситуації - було завдано удару по біоті (історично утворена сукупність живих організмів, що мешкає на певній великій території - УНІАН). «Реальної шкоди завдано біоті – я маю на увазі морську біоту, плаваючу, літаючу», - сказав він. Заступник міністра також додав, що на реабілітацію тієї території, що постраждала, потрібно 3-4 роки. «Та біда, що сталася, не проходить безслідно. Реабілітація цих територій займе 3-4 роки, а може й 5 років», - зазначив Д.ГУРСЬКИЙ. При цьому він підкреслив, що й російська, й українська сторони доклали «неймовірних зусиль» для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Керченській протоці.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм призвів до корабельних аварій в Азовському й Чорному морях. Зокрема з танкера ”Волгонефть-139” у море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.