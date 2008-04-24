Нацбанк не бачить необхідності коригувати прогнозні показники

Рада Національного банку України відклала розгляд питання про внесення змін в Основи грошово-кредитної політики на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

«Поки що ми не бачимо підстав і необхідності коригувати наші прогнозні показники», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, Рада НБУ планує повернутися до розгляду даного питання після того, як уряд затвердить новий прогноз макропоказників на поточний рік.

«Ми вважаємо за необхідне повернутися до цього питання після затвердження урядом змін до макропоказників, які проводяться в рамках підготовки змін до Закону про Держбюджет на 2008 рік», - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Він повідомив, що щойно уряд ухвалить відповідне рішення, відбудеться позачергове засідання НБУ, на якому буде розглянуто питання внесення змін в Основи грошово-кредитної політики, і це, на його думку, може статися вже в середині травня.

П.ПОРОШЕНКО відзначив, що загальна позиція Ради НБУ і Правління Нацбанку полягає в тому, що на сьогодні немає підстав говорити як про розширення курсового коридору, так і про різку зміну офіційного курсу НБУ.

«Я вважаю, що зараз говорити про розширення прогнозних показників щодо коридору у нас немає підстав, так само як і про різку зміну офіційного курсу. - сказав П.ПОРОШЕНКО. – Я не виключаю, що офіційний курс буде приведено у відповідність, наближено до поточного курсу, який існує сьогодні на міжбанківському ринку (4,88 грн. за дол. - УНІАН)»

Довідка УНІАН. Основні принципи грошово-кредитної політики на 2008 рік схвалено Радою Нацбанку 28 листопада 2007 року. У них, зокрема, зазначається, що в 2008 році індекс споживчих цін становитиме 109,6%, темпи зростання грошової маси – 130-135%, обмінний курс грн./дол. США – в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол. США.

Нагадаємо, 11 квітня, виступаючи у Верховній Раді, В.СТЕЛЬМАХ заявив, що в економіці України спостерігаються ознаки стагфляції (одночасний спад виробництва і високий рівень інфляції).

«За інтенсивного зростання інфляції у нас падають темпи зростання промислового виробництва. Якщо така тенденція закріпиться, то переплетення цих двох негативних чинників може призвести до надзвичайно негативних наслідків загалом для економічного зростання», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він відзначив, що Нацбанк робитиме все для того, аби не допустити посилення стагфляційних процесів в економіці. Зокрема, монетарна політика буде спрямована на те, щоб гроші, що випускаються в економіку, не спровокували суттєвого зростання інфляції, а з іншого боку, щоб заходи стерилізацій НБУ не гальмували економічного зростання.

Постановою НБУ від 21 квітня 2008 року з 30 квітня 2008 року підвищується облікова ставка з 10% до 12% річних.