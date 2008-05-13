Зупинити зростання цін у Криму вирішили меморандумом

Меморандум взаєморозуміння між Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виробниками продовольчих товарів і суб`єктами системи роздрібної торгівлі було підписано сьогодні в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду АРК, мета Меморандуму - стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку півострова і недопущення зростання цін на соціально значущі продтовари.

У тексті документа наголошується, що Меморандум відкритий для приєднання всіх виробників продовольчих товарів і суб`єктів роздрібної торгової мережі. Документ підписано строком на 4 місяці (до отримання нового урожаю) і набуває чинності з 15 травня.

Згідно з Меморандумом, виробники соціально значущих продовольчих товарів зобов`язуються не допускати необгрунтованого зростання цін на обумовлені продукти вітчизняного виробництва (борошно пшеничне вищого сорту, хліб масових сортів, макаронні вироби, крупи гречані, рис, яловичина, свинина, сало, кури, ковбаса варена 1-го сорту, молоко, сметана, вершкове масло, сир, курячі яйця, цукор-пісок, соняшникова олія, картопля).

«Виробники зобов`язуються не допускати скорочення обсягів поставок цих соціально значущих продовольчих товарів в роздрібну мережу, забезпечувати їх належну якість, укладати прямі договори з суб`єктами роздрібної торгівлі щодо поставок цієї групи товарів», - зазначили в Радміні.

Суб`єкти роздрібної торгівлі зобов`язуються встановлювати на соціально значущі продтовари торгову націнку не вище 10-15% від оптових цін виробника, гарантувати недопущення скорочення обсягів реалізації цих товарів у роздрібній мережі, не застосовувати для товарів, визначених у переліку, систему платежів, різних бонусів та інших надбавок за присутність таких товарів у роздрібній торгівлі.

Зі свого боку, уряд Криму зобов`язується залучати виробників і суб`єктів роздрібної торгівлі для підготовки урядових рішень щодо регулювання ринку продовольства, створювати рівні умови доступу виробників до державної фінансової підтримки, що надається через механізм здешевлення кредитів, здійснювати заходи щодо наповнення споживчого ринку товарними ресурсами для виробництва соціально значущих продовольчих товарів, взаємодіяти з органами місцевого самоврядування зі створення умов для розвитку фірмової торгівлі, забезпечувати моніторинг за дотриманням дисципліни цін і тарифів.