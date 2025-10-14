Посол США при НАТО Метью Вітакер сказав, що цю зброю раніше Україні не надавали.

Посол США при НАТО Метью Вітакер анонсував нові поставки зброї Україні в рамках програми PURL.

За його словами, передача зброї очікується цього тижня, пише La Repubblica. "Так", - коротко відповів Вітакер на запитання, чи варто очікувати нових поставок за програмою PURL.

"Завдяки PURL Трамп надав можливість європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати кращу в світі американську зброю і боєприпаси і передавати їх Україні, яка цього потребує. Ми маємо гарантувати сталість поставок, щоб союзники активніше брали участь у закупівлях", - додав дипломат.

"Нещодавно ще кілька країн оголосили про намір приєднатися. Це сталося після приєднання Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції", - сказав Вітакер і закликав ті країни, які ще не приєдналися, зробити це зараз.

Американський посол при НАТО висловив переконання, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати в PURL.

"Ця програма є життєво важливою, і союзники мають діяти швидко, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - зазначив Вітакер.

Окрім цього він заявив, що відправка "Томагавків" Україні може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

"Можливість глибокого удару також може змінити розрахунки Путіна і поставити під загрозу багато чого, включно з важливою енергетичною інфраструктурою в РФ", - наголосив він.

Американський дипломат заявив, що війна і кровопролиття мають припинитися, і обидві сторони мають сісти за стіл переговорів та укласти угоду.

"Зараз росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але подивимося, чи зможуть такі заходи, як перехоплення тіньового флоту, "Томагавки" та інші способи, переконати Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди. Якщо хтось і може це зробити, то це, звичайно ж, Трамп", - переконаний Вітакер.

Програма PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО з прискореного постачання зброї Україні. У рамках цієї програми ЗСУ формують перелік найнеобхіднішого і передають союзникам. Після цього партнери фінансують закупівлю американського озброєння за запитом ЗСУ. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого США постачають зброю.

Учора прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб оголосив, що його країна приєднується до програми PURL, у рамках якої країни НАТО виділяють гроші на купівлю американської зброї для України.

