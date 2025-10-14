Більшість позицій суттєво здорожчала у порівнянні з п’ятницею.

На початку тижня ціни в Україні на більшість овочів виросли, причому на деякі – суттєво. Найбільше за вихідні на "Столичному ринку" у відсотковому відношенні здорожчали баклажани – з 35 до 55 гривень за кілограм, як свідчать дані сайті ринку.

На 18 гривень з п’ятниці виросла ціна на одеські огірки, до 90 грн/кг. А огірки з Рівного за тиждень додали 30 гривень, до 95 грн/кг.

Серед помідорів найбільше здорожчали рожеві томати – з 60 грн/кг до 75 грн/кг. На п’ять гривень виросла ціна на червоні помідори, до 40 грн/кг. Жовті томати вже коштують 70 грн/кг – це теж на п’ять гривень більше, ніж в минулу п’ятницю.

Перець Білозірка подорожчав з 33 грн/кг до 45 грн/кг. Також на 12 гривень виросла ціна на кабачки, проте їх і продавали дорожче – по 43 грн/кг. Тож нова ціна становить 55 гривень за кілограм.

Серед капусти подешевшала цвітна – з 50 грн/кг до 45 грн/кг та броколі – з 55 грн/кг до 50 грн/кг. А от решта капусти здорожчала: білокачанна – з 10 до 11 грн/кг, синя – з 22 до 27 грн/кг та пекінська – з 30 до 33 грн/кг.

Також на гривню здорожчала морква, до 11 грн/кг. Те саме стосується і картоплі – зараз нею торгують по 12 грн/кг. Зауважимо, що ціни на картоплю опускалися на протязі тижня і зараз повернулися на рівень минулого понеділка.

У сегменті фруктів більшість позицій, на відміну від овочів, втратили в ціні. Здешевшали груші – з 50 до 45 грн/кг, персики – з 70 до 60 грн/кг та сливи – з 25 до 22 грн/кг.

В ягідному сегменті остаточно "сигналізувала" про завершення сезону лохина. За попередньої ціни в 350 гривень за кілограм в п’ятницю, після вихідних її продавали вже за 850 гривень. Ще на початку жовтня ягода коштувала 220 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози

Через травневі морози постраждала частина врожаю груш в Україні. Фермери припускають, що це може викликати здорожчання фрукта до 70 гривень проти минулорічних 50 за кілограм.

В Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста, яка вже на 65% дешевша, ніж в минулому році. Цей тренд має протриматися ще певний час через надлишок продукції, яка непридатна для тривалого зберігання.

