З лютого по вересень 2025 року Україна придбала майже п'ять мільярдів кубометрів газу на європейських ринках.

Росія посилила ракетні та дронові атаки по енергетичних об'єктах України. Серія потужних ударів, завданих за перші 10 днів жовтня, була націлена на газовидобувні підприємства на сході України, залишила низку населених пунктів без електроенергії та води.

Такі атаки не є чимось новим, адже за час війни Росія здійснила тисячі атак на лінії електропередач, підстанції, трубопроводи, сховища, намагаючись занурити Україну в темряву і змусити країну підкоритися. Та зараз атаки РФ проводяться в безпрецедентних масштабах, розповідає Atlantic Council. Росія скеровує десятки дронів на цілі, перевантажуючи українську протиповітряну оборону.

На думку авторів, російські удари по українській енергетичній інфраструктурі вже не є лише проблемою України.

"Кампанія бомбардувань Москви стане ширшою європейською проблемою, якщо Києву не буде надано більшої підтримки. Протягом поточного року загроза європейським енергетичним ринкам стає дедалі очевиднішою. Низка російських атак на українські об'єкти з видобутку газу в лютому 2025 року призвела до серйозних дисбалансів, що мало наслідки для більшості країн Центральної та Східної Європи", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що з лютого по вересень 2025 року Україна придбала майже п'ять мільярдів кубометрів газу на європейських ринках, аби підготуватися до зими. Це призвело до зростання регіонального попиту і підвищення цін. Проте якщо Росія продовжить свої атаки цієї зими, наслідки для України та всього регіону будуть ще більш відчутними.

Для запобігання виникненню регіонального дефіциту, всі сусідні країни мають розглянути скасування існуючих обмежень на експорт до України, пише ресурс. І Європа може поліпшити енергетичні перспективи для України. Однак для цього потрібні швидкі політичні рішення.

"Світові поставки скрапленого природного газу мають зрости в найближчі місяці завдяки різкому збільшенню виробництва, насамперед у США. Хоча більшість західноєвропейських країн отримають вигоду від цих додаткових імпортних поставок, оскільки мають доступ до морських терміналів і функціональних ринків, споживачі, що знаходяться далі на схід, менш привілейовані, оскільки більшість з них не мають виходу до моря або мають регіональні транспортні потужності, які або перевантажені, або занадто дорогі для використання", – пояснюється в матеріалі.

Зазначається, що обмеження на енергетичні логістичні мережі мають безпосередній вплив на Україну. Попри сусідство одразу з чотирма країнами ЄС, для забезпечення імпорту і покриття внутрішнього дефіциту Україна здебільшого покладається на Польщу та Угорщину.

Значні пропускні спроможності могла б запропонувати і Словаччина: більшість з них не використовуються через припинення транспортування російського газу. Але тарифи Словаччини є дуже високими, і це обмежує можливості України імпортувати газ із Західної Європи.

Ситуація в енергосистемі України

Вночі російські завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Внаслідок атаки без світла залишилися 5 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що Росія атакує газові сховища, газову інфраструктуру і об’єкти водопостачання. За його словами, для проходження зими доведеться збільшувати імпорт газу з Європи. Проблема полягає у тому, аби мати достатньо грошей для придбання цього газу.

