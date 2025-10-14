В Міністерстві оборони Франції вважають, що це демонструє "чудові характеристики цієї зброї, які перевищують початкові технічні можливості".

У Франції провели випробування, під час яких фрегат протиповітряної оборони перехопив ракету класу "повітря-повітря" MICA-EM за допомогою зенітної ракети Aster 30. Це влучання знаходиться на межі можливостей цієї ракети, якщо не перевершує їх.

Як зазначає військовий портал Defense Express, йдеться про фрегат класу FREMM - Alsace. Метою цих навчань є підготовка екіпажу до високоінтенсивних ситуацій, з якими вони можуть зіштовхнутись в умовах сучасних бойових дій.

Запуск цілі для перехоплення здійснювався з борту винищувача Rafale.

"Але найцікавіше - це сама по собі ціль, яку вони перехопили. Судячи з опублікованих кадрів з борту винищувача, цією ціллю була ракета класу "повітря-повітря" MICA-EM", - зауважили аналітики.

Вони пояснили, що ця ракета здатна розвивати швидкість у 4 Мах (близько 4900 км/год), тоді як зенітна ракета, якою перехопили її, - Aster 30 має максимальну швидкість до 4,5 Маха (близько 5500 км/год). Це пікові швидкості твердопаливних ракет, утім середня швидкість їх польоту все одно вкрай висока.

"Перехоплення відбулось на зустрічних швидкостях. Тому факт перехоплення MICA-EM за допомогою Aster 30 - це справді щось на межі можливостей цієї ракети", - зазначили автори.

До того ж MICA-EM має малий розмір: усього 3,1 метра в довжину, 160 міліметрів в діаметрі та 112 кілограмів вагою. Це варіант ракети MICA з радіолокаційним наведенням. Вона має максимальну дальність ураження до 50 км.

"Її треба чітко виявити і супроводжувати з достатньої відстані, й потім потрібно ще влучити, а на таких зустрічних швидкостях - це справді дуже важка задача, яка вимагає неймовірної швидкості та злагодженості дії екіпажу, бо на всі дії є лише лічені секунди", - пояснили у Defense Express.

Саме тому ці навчання, окрім підвищення злагодженості та швидкості, "фактично готують екіпаж до захисту корабля від надзвукових ПКР або перехоплення інших швидкісних ракет, що рухаються повз корабель".

Крім того, увага звертається на фрагмент з прес-релізу Міністерства оборони Франції, де зазначається, що навчання "демонструють чудові характеристики цієї зброї, які перевищують початкові технічні характеристики". Схоже, мова про Aster 30, хоча й невідомо, про які саме характеристики йдеться.

Ракета Aster - що про неї відомо

Aster 30 має довжину в 4,9 метра, діаметр 180 мм та важить 450 кг. Її максимальна дальність - 120 км, а максимальна висота перехоплення - 20 км. Для польоту вона має двоступеневий твердопаливний двигун.

У сучасних модифікаціях Aster 30 B1 та Aster 30 Block 1 NT отримують можливість перехоплення і балістичних ракет.

Франція модернізує винищувачі

Як повідомлялося, французька армія модернізує свої винищувачі Mirage 2000D RMV, аби адаптувати їх до викликів сучасної війни. Зокрема, їх пристосовують до боротьби з дронами.

Так, модернізований літак тепер оснащений 30-міліметровою гарматною підвісною установкою CC422 та отримав інфрачервоні ракети класу "повітря-повітря" MICA замість старих Magic II. Серед іншого, цей літак може використовувати оптико-ідентифікаційну систему дальньої дії TALIOS, яка може ідентифікувати, відстежувати та вражати рухомі цілі вдень та вночі.

