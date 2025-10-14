14 жовтня Xiaomi запустила поширення фінальної версії новітньої HyperOS 3 на базі Android 16. Спочатку оновлення отримають шість моделей смартфонів, включно з Xiaomi 15 і Redmi K80 Pro, а до кінця місяця мають оновитися ще 20 пристроїв.
Але не всі пристрої китайського бренду отримають новітню HyperOS 3. Ресурс GizmoChina склав перелік смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які не сумісні з відповідним оновлення програмного забезпечення.
Xiaomi
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
Redmi
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi 12C
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Pad SE
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
POCO
- POCO C71
- POCO C75 5G
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C65
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro
- POCO F5 5G
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- POCO F4
- POCO F4 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
При цьому зовсім без підтримки ці пристрої не залишаться. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.
Як відомо, HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.
Тим часом Samsung оновила до One UI 8 на базі Android 16 вже понад 60 своїх смартфонів, середи яких низка бюджетних. Якщо все піде за планом, до кінця листопада оновлення мають отримати всі Galaxy, які офіційно підтримують нову OC.