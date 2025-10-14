Перелік моделей, які не отримають новітню HyperOS 3 / фото XiaomiTime

14 жовтня Xiaomi запустила поширення фінальної версії новітньої HyperOS 3 на базі Android 16. Спочатку оновлення отримають шість моделей смартфонів, включно з Xiaomi 15 і Redmi K80 Pro, а до кінця місяця мають оновитися ще 20 пристроїв.

Але не всі пристрої китайського бренду отримають новітню HyperOS 3. Ресурс GizmoChina склав перелік смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які не сумісні з відповідним оновлення програмного забезпечення.

Xiaomi

  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Redmi

  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO

  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • POCO C51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT

При цьому зовсім без підтримки ці пристрої не залишаться. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.

Як відомо, HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

Тим часом Samsung оновила до One UI 8 на базі Android 16 вже понад 60 своїх смартфонів, середи яких низка бюджетних. Якщо все піде за планом, до кінця листопада оновлення мають отримати всі Galaxy, які офіційно підтримують нову OC.

