Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.

14 жовтня Xiaomi запустила поширення фінальної версії новітньої HyperOS 3 на базі Android 16. Спочатку оновлення отримають шість моделей смартфонів, включно з Xiaomi 15 і Redmi K80 Pro, а до кінця місяця мають оновитися ще 20 пристроїв.

Але не всі пристрої китайського бренду отримають новітню HyperOS 3. Ресурс GizmoChina склав перелік смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, які не сумісні з відповідним оновлення програмного забезпечення.

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Civi

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11

Redmi

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi 12C

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO

POCO C71

POCO C75 5G

POCO M6 Plus 5G

POCO C65

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro

POCO F5 5G

POCO C51

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO M4 5G

POCO F4 GT

Як відомо, HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

Тим часом Samsung оновила до One UI 8 на базі Android 16 вже понад 60 своїх смартфонів, середи яких низка бюджетних. Якщо все піде за планом, до кінця листопада оновлення мають отримати всі Galaxy, які офіційно підтримують нову OC.

