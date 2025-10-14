За словами Валдіса Домбровскіса, цей фактор слід враховувати американським політикам.

Російсько-українська війна негативно впливає на американські компанії, які інвестували значні кошти в Європу та чиї прибутки страждають від невизначеності, яка була спричинена агресією РФ. Про це заявив європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, цитує Reuters.

За його словами, у 2023 році активи американських компаній у Європі становили 19,2 трлн доларів, що становить близько 64% всіх закордонних активів американських корпорацій у світі. Обсяг продажів європейських філій американських компаній становив 3,9 трлн доларів.

"Для корпоративних інтересів США Європа - як ринок, джерело активів і важлива ланка в інтегрованих ланцюгах постачань - просто занадто велика, щоб її ігнорувати", - наголосив Домбровскіс, виступаючи в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні.

Відео дня

У Reuters підкреслили, що Європейський Союз розглядає повномасштабне вторгнення РФ в Україну, як загрозу своїй безпеці, тому значно посилив свою оборону, аби стримати Москву у разі атаки.

"Агресія (президента Росії Володимира) Путіна, його погрози, жорстокі ракетні та безпілотні атаки на цивільне населення, гібридні атаки на критичну інфраструктуру тощо є не тільки огидними злочинами та моральним знущанням, але й шкідливими для бізнесу. Як джерело глибокої невизначеності, вони впливають на кінцевий результат. Це важливий фактор, який слід враховувати американським політикам, що формують зовнішню політику", - додав єврокомісар.

Загроза РФ для Європи - останні новини

Раніше Reuters писав, що Росія може "заморозити" Європу вже цієї зими. Як зазначив колумніст агентства Рон Буссо, європейська енергетична інфраструктура видається природною метою для подальших гібридних атак РФ. Тому постає питання про те, чи готова Європа до таких атак на свої енергетичні системи.

"Безумовно, було докладено зусиль зі зміцнення заходів оборони та захисту, особливо в секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Ще є деякі недоліки", - розповів керуючий директор з енергетики, промисловості та ресурсів в Eurasia Group Хеннінг Глойштейн.

Водночас президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер назвав плани Росії в Європі. Зокрема він застеріг від недооцінки загрози, яку становить Росія.

"Ми не повинні сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем. У Європі, в кращому випадку, панує крижаний мир, який може будь-якої миті перерости в гаряче протистояння", - попередив Єґер.

Вас також можуть зацікавити новини: