Китай створить найбільший у світі безпілотний транспортний літак (фото)

Максимальна злітна маса безпілотного літака перевищуватиме 60 тонн.

Китайська Shaanxi Aircraft Corporation продемонструвала на Другій міжнародній конференції з розвитку низьковисотної авіації модель безпілотного транспортного літака. На неї звернув увагу відомий дослідник китайської техніки Rupprecht Deino.

За інформацією з екранів виставкового стенду, літак має довжину 35 м та розмах крил 38 м. Його максимальна злітна вага перевищуватиме 60 тонн, а корисне навантаження становитиме 20 тонн.

Таким чином, літак залишить далеко позаду західні розробки зі світу безпілотної авіації, такі як Pelican Cargo.

У поєднанні з дальністю 4500 км це означає, що він зможе виконувати міжрегіональні перевезення великих вантажів у повністю безпілотному режимі.

Відсутність кабіни пілотів дозволила збільшити довжину транспортного відсіку, так що там можна розмістити великі контейнери або десантні бойові машини ZBD-03.

Нагадаємо, нещодавно компанія Sikorsky зі США показала новий безпілотний варіант вертольота UH-60 Black Hawk під назвою U-Hawk.

Від інших версій машина відрізняється тим, що на ній повністю прибирається кабіна екіпажу та замінюється на вантажні двері-розкладачки.

А ще раніше компанія Airbus представила новий безпілотний вертоліт з "антидроновими" ракетами. Він використовуватиме 70-мм пускову установку, яка може стріляти як некерованими ракетами, так і ракетами з напівактивним лазерним наведенням.

