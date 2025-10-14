Під час екстрених відключень графіки не діють.

За наказом НЕК "Укренерго" у низці областей України запроваджено екстрені та аварійні відключення електроенергії.

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення", – інформує Міненерго.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі. Водночас На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) застосовується три черги погодинних відключень.

У Київській області світло відключають у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах. Таку інформацію оприлюднили в Телеграм-каналі ДТЕК.

На території Сумщини графіки аварійних відключень діють для 1 та 2 черг споживачів, інформує Сумиобленерго. Згодом на Сумщині додали 3 та 4 черги відключень.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки. Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", – йдеться в повідомленні.

На Полтавщині теж застосовують графіки аварійних відключень. 14 жовтня о 17:29 від "Укренерго" була отримана команда на застосування 2 черг, заявили в Полтаваобленерго.

Ситуація в енергетиці України

Через атаки російських окупаційних військ по Україні спостерігаються проблеми з електропостачанням. У низці областей вже кілька днів застосовують аварійні відключення світла.

Вночі російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Повідомлялося, що без світла залишилися пʼять населених пунктів.

