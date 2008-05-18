Всекримський мітинг: скандували «Аллах акбар!» та звернулися до Ради Європи

У Сімферополі відбувся Всекримський жалобний мітинг з нагоди Дня пам`яті жертв депортації 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в жалобній акції, за оцінками журналістів, взяли участь до 10 тисяч осіб. Міліція називає інші цифри – 7,5-8 тис. людей, в Меджлісі кримських татар заявили, що на мітинг зібралося до 30 тис. осіб.

Колони кримських татар, збираючись на мітинг, пройшли центральними вулицями Сімферополя, скандуючи «Аллах акбар!».

Мітинг проходив під прапорами України і кримськотатарського народу, багато прапорів були з траурними чорними стрічками. Мітингуючі тримали в руках транспаранти з написами: «Геноцид продовжується!», «Відновити державність кримських татар», «Вимагаємо повернути наше майно!» і т.д.

Перед присутніми виступили представники Меджлісу, кримського уряду, Представництва Президента України в Криму. У мітингу цього разу не брав участі лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ – наразі він перебуває в Брюсселі, на Асамблеї непрезентованих народів і націй.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій заявили, що «катастрофічні наслідки злочинної депортації 18 травня 1944 року і десятиліть насильницького утримання кримськотатарського народу в місцях вигнання не усунено і до сьогодні». «Процес повернення кримськотатарського народу на свою Батьківщину не завершено, наші сім`ї розділені, десятки тисяч кримських татар все ще перебувають проти своєї волі в місцях депортації. Українська держава і країни-члени СНД не тільки самоусунулися від виконання раніше взятих зобов`язань по сприянню в поверненні на свої землі раніше депортованих кримських татар та їхніх нащадків, але й створюють нові перешкоди на шляху їх повернення, - йдеться в резолюції. - Не може бути ніякого виправдання владі, яка не прийняла за 17 років незалежності України жодного закону, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримськотатарського народу. Подальше ігнорування керівництвом України і значною частиною українських політиків законних інтересів і прав кримськотатарського народу є прямим викликом, декларованим принципам демократії і справедливості, що повинні бути закладені в основу будівництва незалежної і демократичної України».

У коментарі журналістам перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що «український політикум не в змозі в сьогоднішній ситуації комплексно підходити до вирішення кримськотатарської проблеми». У зв`язку з цим учасники Всекримського жалобного мітингу закликали спеціалізовані інститути Організації Об`єднаних Націй, Ради Європи і Європейського Союзу направити своїх повноважних представників «з метою надання ефективної допомоги в ухваленні Українською державою рішень, спрямованих на повне відновлення прав кримськотатарського народу».

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Акцію проти проведення в школах Криму уроків пам`яті на тему: «18 травня – День пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу» сьогодні мала намір провести Кримська організація партії «Союз Лівих Сил».

Кілька десятків активістів СЛС зібралися біля будівлі Представництва Президента України в Криму з транспарантами: «Історія – не засіб для спекуляцій», «Ні - привілеям за національною ознакою!», «Меджліс проти міжнаціонального миру в Криму». Тут же було встановлено інформаційний намет СЛС.

Однак провести мітинг активістам СЛС не вдалося. Представники міських властей Сімферополя заявили, що рішенням суду від 17 травня заборонено проведення акції СЛС «на території міста». «Конкретно встановлене місце для проведення акції – Гагарінській парк, біля скульптурної композиції «Три грації», - сказав журналістам заступник начальника управління виконавчого комітету Сімферопольської міськради по взаємодії з правоохоронними органами Олександр СТЕПУРЕНКО.

СЛС провів міні-пікет і згорнув свою акцію. «Ми згорнули нашу акцію як законослухняні громадяни, ми не хотіли, щоб були якісь провокації. Нашим завданням було, навпаки, виступити проти спекуляцій, які проводить меджліс, і за зміцнення міжнаціонального миру, влада не дала нам цього зробити. Проте ми вважаємо, що акція відбулася і цей день повинен увійти до історії. Вперше 18 травня кримчани виступили проти дій меджлісу, що забиває клин в міжнаціональні відносини в Криму», – заявив лідер кримської організації СЛС Сергій БАРАНОВ.

Він також пообіцяв, що СЛС в судовому порядку оскаржить рішення про проведення уроків пам`яті «18 травня – День пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу».

Довідка УНІАН. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВД ухвалу «Про виселення кримських татар з Кримської АССР до Узбецької РСР». Кримських татар обвинуватили в співпраці з фашистами. Виселення кримських татар почалося вранці 18 травня 1944 року і було завершене до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося в кінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу зіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпеченню їхніх прав». У 1991 році були прийняті закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. Зараз населення Криму становить понад 1,9 млн., з них більше 260 тисяч - кримські татари.