Генпрокуратура зупинила дію наказу про анулювання спецдозволу Vanco

Генеральною прокуратурою винесено протест до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД»

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, у ході перевірки щодо правомірності анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря Компанії «Венко Прикерченська ЛТД» Генеральною прокуратурою встановлено, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, всупереч вимогам Кодексу України Про надра, без визначення правових підстав наказом від 25 квітня 2008 року незаконно позбавив зазначену компанію дозволу.

Водночас, звертають увагу в ГПУ, відповідно до Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою уряду від 27.02.08 № 273, Мінприроди має право анулювати спеціальні дозволи лише за відсутності потреби у подальшому користуванні надрами, відмови користувача ділянки надр від права користування, припинення діяльності юридичної особи, користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я людей, використання надр не за цільовим призначенням та інші.

Крім того, наголошують в ГПУ, питання анулювання дозволу фахівцями Мінприроди попередньо не вивчалось, будь-які документи, що передували видачі даного наказу відсутні, засідання Міжвідомчої робочої комісії з цього приводу не проведено.

У зв’язку з цим Генеральною прокуратурою України до Мінприроди винесено протест, яким зупинено дію неправомірного наказу та зобов’язано його скасувати.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні в 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами та обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

У квітні цього року Vanco висловила занепокоєння бездіяльністю Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції в питанні затвердження програми робіт компанії на шельфі Чорного моря на 2007-2008 рр.

25 квітня Мінприроди своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним наказ Мінприроди про анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

14 травня заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що Кабінет міністрів повинен відмінити наказ Мінприроди про анулювання ліцензії Vanco.

16 травня на засіданні РНБО заступник міністра охорони довкілля України Володимир ІГНАЩЕНКО подав у відставку у зв`язку з повною незгодою з позицією уряду щодо компанії Vanco Internasional.

19 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір здійснити у відповідь кроки на рішення РНБО про приватизацію і розробку шельфів Чорного моря.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташований у м. Х`юстон (США).

Прикерченськп ділянка (площею 12,96 тис. кв. км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу, завглибшки від 300 м до більш ніж 2000 м. Ділянка розташована в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Ця ділянка включає три перспективні площі - Судакський складчастий пояс (північний схід), Судакський глибоководний складчастий пояс, площа Тетяєв.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекала інвестицій більш ніж на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планувалося, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч нових робочих місць.