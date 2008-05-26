Референдум по-севастопольськи: думки міськради та адміністрації

У Севастополі в ході проведення з 16 по 23 травня місцевого (консультативного) референдуму і 24 травня - опитування громадської думки територіальної громади 98,36% (188 тис. 175 чоловік) від тих, що взяли участь в референдумі і опитуванні, «висловили недовіру Севастопольській міській державній адміністрації». «Проти такого рішення виступили 1595 (0,83%) чоловік, 1548 (0,81%) бюлетенів було визнано недійсними».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Севастопольської міської ради, з 289 тис. 678 громадян України, включених в список, бюлетені одержали 191 тис. 318 чоловік (64,05%).

За твердженням прес-служби міськради, на друге запитання, чи «повинна Севастопольська міська рада ухвалити рішення про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ», позитивну відповідь дали 186 тис. 871 (97,68%) учасників референдуму і опитування, 1626 (0,85%) опитаних «виявилися противниками ухвалення такого рішення депутатами. Недійсними визнано 2821 (1,47%) бюлетень».

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРИН спростовує заяви міськради про кількість тих, хто проголосував на місцевому референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для журналістів він підкреслив, що, за офіційними даними міліції, за станом на вечір суботи з 187 так званих дільниць для опитування «реально були відкриті 52, тобто, менше третини». Перший заступник голови додав, що на цих «52-х дільницях більш-менш активність спостерігалася, десь, на 26-28 дільницях». «Це багато разів зафіксовано» і в репортажах журналістів, що вийшли в ефір у суботу і неділю, - сказав В.КАЗАРІН. «В результаті ж нам заявляють, що 191 тисяча людей прийшли на дільниці, і при цьому 98% виразили недовіру», - підкреслив він.

За словами В.КАЗАРІНА, «ці цифри не можна ні як слід обговорювати, ні оцінювати з тієї простої причини, що все проведення (референдуму і опитування - УНІАН) було засноване на постійному порушенні існуючого в цій області законодавства». Зокрема, як сказав він, не зрозуміло, на якій підставі достроково проголосували 15 тисяч чоловік (з 16 по 23 травня в ході проведення місцевого (консультативного) референдуму, призначеного на 25 травня, – УНІАН), про яких минулої п`ятниці заявив голова міськради Валерій САРАТОВ.

В.КАЗАРІН також акцентував увагу на тому, що, оскільки судовими рішеннями (Господарського суду АРК і Господарського суду Севастополя - УНІАН) проведення 25 травня референдуму було заборонено, не «можна було використовувати бюлетені для референдуму 24 травня».

За його словами, «якщо ви хочете 24-го проводити опитування - заради Бога, створюйте окремим рішенням нові комісії, друкуйте нові опитні листи». «Очевидні грубі порушення рішення суду», - сказав В.КАЗАРІН.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міська рада Севастополя на позачерговій сесії вирішила провести 24 травня вивчення громадської думки.

Згідно з рішенням від 8 квітня, міськрада мала намір провести 25 травня місцевий (консультативний) референдум з питання недовіри Севастопольській міській адміністрації, проте 15 травня Господарський суд АРК заборонив Севастопольській міськраді проводити 25 травня місцевий референдум, а 22 травня подібне рішення ухвалив Господарський суд міста Севастополя, заборонивши міськраді ухвалювати будь-які рішення про проведення 25 травня інших форм опитування населення щодо Севастопольської міської державної адміністрації та її голови.

Цього ж дня, 23 травня, близько 20 Севастопольських організацій політичних партій і громадських організацій ухвалили рішення провести в Севастополі з 24 по 26 травня вивчення думки громадян міста Севастополя з таких питань: «Чи висловлюєте Ви недовіру Севастопольській міській державній адміністрації в її діях з передачі земель м. Севастополя різним суб`єктам господарювання під забудову?» і чи «Повинна Севастопольська міська рада ухвалити рішення про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Куніцину с.В. у зв`язку з передачею Севастопольською міською державною адміністрацією різним суб`єктам господарювання земель м. Севастополя під забудову?».

Партії, що підписали документ, також вирішили «для вивчення думки громадян міста Севастополя з вищезгаданих питань використовувати віддруковані бюлетені по місцевому референдуму з оплатою їх виготовлення за рахунок партійних коштів».