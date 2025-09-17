Знаменитий термальний комплекс планують відремонтувати і заново відкрити 2028 року.

У Будапешті на капітальний ремонт закривають одну з головних визначних пам'яток угорської столиці - купальні Геллерт. Про це повідомляє офіційний сайт закладу.

"Лазні закриваються з 1 жовтня 2025 року. Планується наново відкрити у 2028 році", - ідеться в повідомленні.

Купальні Геллерт - один із найвідоміших і найстаріших термальних комплексів Будапешта, розташований у районі Буда біля підніжжя пагорба Геллерт. Комплекс побудований у стилі ар-нуво в 1912-1918 роках і включає самі купальні та великий готель при них.

Комплекс налічує кілька термальних басейнів, які наповнюються з джерела гарячої мінеральної води, температура якої зазвичай у межах 35-40 °C. Вода містить кальцій, магній, гідрокарбонати, хлорид, сульфат і фториди, що робить її корисною для лікування захворювань суглобів, спини, хронічних запалень, проблем із кровообігом, а також для дихальної системи.

Крім лікувально-рекреаційної ролі лазні Геллерт є ще й важливою архітектурною пам'яткою: прикрашені мозаїкою, керамікою Zsolnay, колонами, скляними дахами, декоративними елементами в стилі ар-нуво.

Щорічно лазні Геллерт відвідують близько 400 тисяч осіб, зокрема іноземні туристи. Це другий найпопулярніший банний комплекс Будапешта після знаменитої купальні Сеченьї.

