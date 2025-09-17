Замок Корвін у Румунії було визнано найбільш усамітненим замком.

Складено рейтинг найкращих прихованих європейських замків для усамітненого відпочинку. До списку увійшли готична фортеця в Румунії та два місця Шотландського нагір'я.

Якщо ви є любителем замків, то ці європейські напрямки обов'язково мають бути у вашому списку, пише Mirror. Ці місця, багаті вражаючою архітектурою і чарівними замками, ідеально підходять для осінньої подорожі.

Компанія Avis проаналізувала тенденції в соціальних мережах, дані пошуку Google і відгуки на TripAdvisor, щоб скласти рейтинг "найчарівніших замків" Європи. Компанія проаналізувала 50 замків і назвала трійку найкращих.

Замок Корвін у Румунії був визнаний найбільш відокремленим замком. Він розташований трохи осторонь від відомих маршрутів, приблизно за дві години їзди від Тімішоари.

Один із найбільших замків Європи - замок Корвін був місцем ув'язнення Влада Цепеша, прообразу Дракули.

Приховані перлини Шотландії також посідають важливе місце у списку відокремлених замків. Замок Ейлен-Донан, розташований на місці злиття трьох озер, посів друге місце в списку.

Розташований на приливному острові, замок є однією з найзнаковіших визначних пам'яток Шотландії і датується XIII століттям. Однак, залишається напрочуд маловідомим.

Замок Ейлен-Донан ідеально підходить для мандрівників, які бажають перенестися в іншу епоху або втілити в життя казку про Хайленд.

Дорогою до замку можна дослідити Шотландське нагір'я і помилуватися такими природними красотами, як Бен-Невіс, Глен-Ко і Лох-Несс. Перебуваючи в Шотландії, ви також можете додати до свого маршруту поїздку до замку Інверарі - ще однієї прихованої перлини, що увійшла до списку 10 найкращих за версією Avis.

Ще один замок, що заслуговує на згадку, - Пред'ямський замок у Словенії, який посів третє місце в списку найбільш відокремлених. Побудований прямо в гирлі печери на скелі, цей замок пропонує унікальний вид.

Цей замок, розташований за 114 км від аеропорту Любляни, побудований понад 800 років тому і поєднує природну красу з людськими новаторствами і традиціями.

