МНС запевняє, що з російського танкера мазут у море не тече

Кримські водолази не знайшли забруднень нафтопродуктами при проведенні обстеження носової частини корпусу судна «Волгонефть-139», яке розламалося в Керченській протоці восени минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Обстеження судна було проведено напередодні водолазною групою Керченського морського аварійно-координаційного центру МНС. «Було проведено моніторинг надводної частини й водолазне обстеження підводної частини корпусу судна «Волгонефть-139» на наявність забруднення нафтопродуктами. При проведенні водолазного обстеження підводної частини носового корпусу судна забруднення мазутом не виявлено», - наголошується в повідомленні МНС. Кримські рятувальники запевнили, що течі й пробоїн на судні немає. «Дно чисте», - додали в кримському Главку МНС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року шторм став причиною корабельних аварій в Азовському й Чорному морях. Зокрема, з російського танкера «Волгонефть-139», що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму й на острові Коса Тузла було зібрано понад 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту. В порту Керчі зараз тривають роботи з утилізації суміші.