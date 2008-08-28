Українці та росіяни: погляд один на одного (соцопитування)

Більшість українців і росіян вважають, що Росія та Україна у своїй політиці повинні насамперед ставити за мету збереження добросусідських відносин.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Українці та росіяни: погляд один на одного », проведеного Інститутом вивчення Росії.

Більшість українців (74,7%) і росіян (55,6%) вважають, що Росія у своїй політиці щодо України повинна передусім ставити за мету збереження добросусідських відносин.

На думку 57,2% українців і 32,3% росіян, Росія повинна ставити першочерговою метою розвиток торговельно-економічної співпраці, 10,8% українців і 32,2% росіян вважають головною метою збереження бази ЧФ РФ у Севастополі, 25,3% росіян і 18,6% українців - недопущення вступу України в НАТО, 2,6% українців і 3,8% росіян – перешкоджання вступу України в ЄС, 2,9% українців і 4,7% росіян - підтримку проросійських політичних сил в Україні, 3,6% українців і 11,2% росіян - підвищення цін на енергоносії до рівня ринкових, 7,6% українців і 4,9% росіян - залучення трудових ресурсів України в російську економіку, 9,4% українців і 18,5% росіян - захист інтересів російськомовних жителів України, 0,9% українців і 3,3% росіян - запровадження віз, 4,9% українців і 5,6% росіян - усунення від влади ЮЩЕНКА, 0,8% українців і 1,7% росіян - розкол України.

Водночас 64,9% росіян і 78,1% українців вважають, що Україна насамперед повинна ставити першочерговою метою збереження добросусідських відносин, 40,8% росіян і 57,9% українців - розвиток торговельно-економічної співпраці, 4% росіян і 9,9% українців - виведення ЧФ РФ з території України, 2,5% росіян і 3% українців - перешкоджання вступу Росії до СОТ, 3,2% росіян і 2,6% українців - підтримку опозиційних рухів, 8% росіян і 26,2% українців - збереження цін на енергоносії на нинішньому рівні, 5,8% росіян і 6,6% українців - захист інтересів українських трудових мігрантів у Росії, 5,2% росіян і 4,1% українців - захист інтересів української діаспори в Росії, 3,2% росіян і 2,6% українців - запровадження віз, 2,6% росіян і 7,8% українців - повернення частки України у власності колишнього СРСР за кордоном і внесків українців в Ощадбанку СРСР, 0,5% росіян і 0,1% українців - повернення Україні ядерної зброї, 4,3% росіян і 7% українців - притягнення до відповідальності російських політиків, що закликають до розколу України.

У Росії опитування здійснювала компанія Gfk RUS з 27 червня до 11 липня 2008 року, в Україні – компанія Gfk Ukraine з 19 червня до 7 липня 2008 року. Обсяг вибірки загальнонаціонального опитування для Росії становить 2 тис. 196 інтерв`ю, для України - 1 тис. 313. Максимальна можлива похибка вибірки для України становить 2,7%, для Росії - 2,1%.