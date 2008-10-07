Автоаварія в Криму: загинула сімейна пара з Росії, є поранені (фото)

Сімейна пара з Росії загинула, ще двоє росіян, зокрема – 12-річна дівчинка, травмовані в дорожньо-транспортній пригоді в Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Управління Державтоінспекції МВС України в Криму.

За даними ДАІ, автоаварія сталася сьогодні близько 9.00 ранку в Ленінському районі автономії. 33-річна жінка - водій автомобіля «Тойота» не врахувала стан проїжджої частини (дорога була мокрою), внаслідок чого допустила виїзд на смугу зустрічного руху. Автомобіль врізався в мікроавтобус «ГАЗ-Рута», що рухався назустріч.

Внаслідок аварії водій і пасажир «Тойоти» загинули на місці події. «Загиблі – чоловік і дружина», - повідомили в ДАІ.

Ще двоє пасажирів «Тойоти» - 22-річний хлопець і 12-річна дівчинка - доставлені в лікарню з численними травмами.

Загиблі й постраждалі – з міста Ухта (Республіка Комі, РФ).

Водій мікроавтобуса в ДТП не постраждав.

Фото прес-служби ДАІ