ЄС не хоче вирішувати проблеми видачі віз українцям

Європейський Союз відмовляється проводити засідання Спільного комітету експертів щодо імплементації Угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«ЄС відхиляє всі наші заклики провести засідання комітету, посилаючись на бюрократичні та адміністративні проблеми», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні залишається дуже багато проблем в питанні імплементації цієї угоди європейською стороною, яка фактично продовжує дискримінацію українських громадян.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, відповідно до угоди, кожен сьомий українець може отримати довготермінову багаторазову візу, однак на практиці досить часто посольства країн-членів ЄС видають багаторазові візи терміном на місяць, а іноді й на 15 днів.

«Важко собі уявити, що людина зможе кілька разів в`їхати до ЄС протягом двох тижнів», - сказав він.

За словами заступника міністра, 70% віз видається українським громадянам максимальним терміном на 3 місяці. Таким чином, хоча вартість віз обмежена 35-ма євро, однак ті, кому доводиться часто подорожувати до ЄС, мають сплачувати набагато більше візових зборів протягом року, кожного разу відкриваючи нові візи.

К.ЄЛІСЄЄВ також зауважив, що, за даними Державної прикордонної служби України, лише за перше півріччя цього року кількість українських громадян, які виїжджали до ЄС, зменшилась у 2,5 рази, порівняно з відповідним періодом минулого року.

«Це абсолютно неприйнятно», - підкреслив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.

Заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, коментуючи цей Указ Президента, констатував, що сьогодні не працює базовий принцип міжнародного права – взаємність – у регулюванні візового режиму між Україною та ЄС. Він навів статистичні дані, відповідно до яких в’їзд на територію України громадян країн ЄС у два рази збільшився, у той час як кількість українців, які виїжджають за кордон, зменшується.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, викликає тривогу також те, як оформлюються візи для українців у деяких посольствах країн ЄС.

10 вересня К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що Україна запропонувала ЄС в середині жовтня провести чергове засідання Спільного комітету з питань імплементації угоди про спрощення візового режиму з Євросоюзом.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня 2007 року. Угоди набули чинності з 1 січня 2008 року. Відповідно до угоди про спрощення візового режиму, максимальна вартість віз для громадян України має становити 35 євро. Крім того, багато категорій громадян отримали право на безкоштовні візи, а також на отримання багаторазових довгострокових віз. Відповідно до угоди, проблеми її імплементації мають обговорюватися на засіданні Спільного комітету експертів України та ЄС.