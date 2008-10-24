В травні 2017-го року Чорноморський флот Російської Федерації уже має сидіти на валізах?

Міністерство закордонних справ наголошує на незмінності позиції України щодо необхідності виведення з її території Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Василя КИРИЛИЧА у зв’язку із заявою міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА про перебування ЧФ РФ на території України.

"Міністерство закордонних справ України вже неодноразово виступало із заявами про неможливість продовження терміну тимчасового перебування ЧФ РФ на території України. Позиція нашої держави залишається незмінною: ЧФ РФ після 28 травня 2017 року повинен залишити територію України", - підкреслив речник МЗС, зазначивши, що такою є вимога Конституції, згідно з якою на території України не допускається розташування іноземних військових баз.

В.КИРИЛИЧ ще раз наголосив, що українська сторона не має наміру продовжувати дію базових угод щодо ЧФ РФ після 2017 року. "І це питання не може бути предметом для дискусії", - сказав він.

За словами речника МЗС, Україна пропонує чітку і зрозумілу логіку дій: завчасно узгодити усі складові виведення ЧФ РФ - як військово-технічні, так і соціальні. "Такий підхід унеможливить риторику про неготовність чи неочікуваність виведення військових формувань ЧФ РФ з території нашої держави", додав В.КИРИЛИЧ.

Він вважає, що заяви російських високопосадовців про доцільність переговорів з питання виведення ЧФ РФ на більш пізньому етапі є нічим іншим, аніж спробою затягти термін перебування Чорноморського флоту і залишити його в "дарунок" Україні ще на кілька років.

Представник МЗС наголосив, що така позиція не впливає на зміну терміну перебування ЧФ РФ, однак може ускладнити російській стороні процес вчасної і комплексної підготовки до виведення військових формувань.

"А зміна урядів України чи будь-які інші внутрішньополітичні процеси не можуть бути підставою для зміни позиції України з цього питання. Бо вона визначена Конституцією нашої держави", - підкреслив В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня С.ЛАВРОВ заявив, що Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на базі в Севастополі після 2017 року.

"У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови подальшого перебування ЧФ. Зрозуміло, обговорення цих питань має відбутися на пізнішому етапі, ближче до 2017 року і з тим урядом України, який на той момент працюватиме", - заявив міністр.