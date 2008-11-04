У Севастополі марш не влаштували, але мітингували

У Севастополі кілька проросійських організацій, які раніше заявляли про свій намір влаштувати в місті «Російський марш» з нагоди державного свята, що відзначалося в Росії, - Дня національної єдності - сьогодні провели декілька акцій у пам`ятника Катерині ІІ й на площі Нахімова.

Як передає кореспондент УНІАН, першими акцію, на яку зібралося близько 150 чоловік, провели активісти міської організації партії «Російський блок» і громадської організації «Російська громада Севастополя».

Коли ця акція завершувалася, до площі Нахімова підійшли близько 50 активістів міських організацій «Слов`янської партії» і партії «СПАС», а також коаліції «Російський фронт Сергія Шувайникова» (Сімферополь), щоб тут же, біля пам`ятника Нахімову (навпроти будівель міської держадміністрації та міської ради) почати свою акцію, однак активісти «Російського блоку» і «Російської громади Криму» спробували перешкодити цим намірам. При цьому з натовпу чутні були вигуки: «Бандерівці!», «Запроданці!» тощо.

Після цього представники «Слов`янської партії», «СПАСу» і коаліції «Російський фронт Сергія Шувайникова» почали свій мітинг з протилежного боку пам`ятника.

Сергій ШУВАЙНИКОВ в інтерв`ю журналістам і пізніше, виступаючи на мітингу, заявив, що йому «боляче, що в російському Севастополі російські сили сьогодні роз`єднані». За його словами, «сьогодні спеціально маніпулюють, щоб російські люди не змогли об`єднатися, російських людей підбурюють один проти одного».

Серед причин роз`єднаності російського населення Севастополя С.ШУВАЙНИКОВ назвав, зокрема, «відсутність роботи з боку Росії, втрату надії на Росію». Як додав С.ШУВАЙНИКОВ, «наша акція має національний характер, хай нас небагато, але ми наголошуємо: ми саме російські люди, це наше ім`я, ми частина російського народу і російської нації».

Напередодні Ленінський районний суд міста, розглянувши п`ять позовних заяв Ленінської районної в м. Севастополі державної адміністрації, ухвалив рішення про обмеження в проведенні акції місцевим організаціям партії «Російський блок», «Слов`янській партії», громадській організації «Російський вибір», а також двом ініціативним групам громадян. Обмеження розповсюджувалося на проходження вулицями міста.