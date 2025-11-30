Офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає.

У Дніпропетровській області російські окупаційні війська змогли проскочити крізь бойові порядки підрозділів Сил оборони України. Таку заяву зробив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", який є автором Телеграм-каналу "Офіцер".

За словами військового, окупанти намагалися зробити стрімкий ривок на напрямку південніше населеного пункту Покровське (Єгорівка – Остапівське – Герасимівка). Результат дій противника поки невідомий, додав "Алекс".

"Тривають дії по зачистці населених пунктів, в яких можуть переховуватись ці рандомні [росіяни]", – пояснив він.

Боєць додав, що ворожі солдати дезорганізовані і "хаотично бігають". Однак він акцентував, що саме такі групи можуть формувати лінію бойового зіткнення.

"Тому зачистка – це зараз дуже важлива фаза, бо тільки таким шляхом можна запобігти накопиченню ворога в себе за спиною", – констатував "Алекс".

Війна в Україні: ситуація на фронті

Ввечері 29 листопада проєкт DeepState повідомив, що українські військові зачистили населений пункт Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці. Зазначалося, що захисники також поповнили обмінний фонд – у полон взяли 19 окупантів.

Раніше у 7 корпусі Десантно-штурмових військ розповіли, що росіяни намагаються скористатися погіршенням погодних умов у Покровську. Щільний туман у місті дає ворогу можливість нарощувати сили та ускладнює розвідку для українських захисників.

