Вочевидь, коментар був адресований президенту США Дональду Трампу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск дав в'їдливий коментар щодо деяких союзників по Північно-Атлантичному альянсу, нагадавши їм, навіщо цей союз взагалі існує. Свою заяву він зробив у соцмережі Х.

"Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося", - написав він.

Туск не дав додаткового контексту своїй заяві, але можна припустити, що це критика на адресу адміністрації США.

Так, напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не приїде на зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3 грудня. Це вкрай незвично для заходу такого рівня. До того ж це відбувається на тлі спроб США нав'язати Україні "мирний план", вигідний Росії, і який вже жорстко розкритикували в Європі.

Крім того, слід додати, що останнім часом президент США Дональд Трамп полюбляє хизуватися тим, що він повністю зупинив безоплатну американську допомогу Україні і тепер змушує союзників по НАТО купувати американську зброю, щоб потім передавати Україні.

Інші недавні заяви Туска

Як писав УНІАН, днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що запропонований США "мирний план" із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні потребує суттєвого доопрацювання, оскільки деякі його положення є неприйнятними для ЄС. Туск наголосив, що переговори залишаються делікатними, а Європа має діяти єдиним фронтом і робити все, щоб утримати США на своєму боці.

Також Туска цікавить, хто конкретно був автором цього "мирного плану" і де саме він був написаний. Адже в Мережі вже з'явився "злив" розмови спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з кремлівськими посадовцями, з якої випливає, що цей "мирний план", або його чорновик був створений саме росіянами і вже потім переданий американцям.

