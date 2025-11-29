Причина обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

У неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Для побутових споживачів графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 - від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). Крім того, у період з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватися і графіки обмеження потужності для промисловості.

Відео дня

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали енергетики.

Удари по енергосистемі України

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок нічної і ранкової російських атак 29 листопада лишилося без світла понад 600 тисяч споживачів. За даними енергетиків, ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Напередодні через пошкодження енергооб'єкта ворожим обстрілом місто працівників Чорнобильської АЕС - Славутич - було повністю знеструмлене.

Крім того, внаслідок російських ударів 29 листопада Фастів на Київщині лишився повністю без світла. Як повідомляв голова Київської обласної адміністрації Микола Калашник, критична інфраструктура населеного пункту перейшла на резервне живлення, утім, системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють.

