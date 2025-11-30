Цей обʼєкт називають однією з найбільших інфраструктурних катастроф століття.

Іспанський аеропорт Ciudad Real мав стати вирішенням проблеми перевантажених летовищ країни, але фактично перетворився на одну з найбільших інфраструктурних катастроф 21 століття.

Він був побудований за понад 1,1 млрд євро, і запущений ще в 2009 році. Очікувалося, що Ciudad Real не лише полегшить роботу інших аеропортів, а й приверне увагу бюджетних європейських авіакомпаній. Але проіснував він лише три роки, після чого був закритий, розповідає Express.

Зараз Ciudad Real називають "аеропортом-привидом". Сам проєкт розробили в середині 2000-х, на які припав будівельний бум у країні.

Аеропорт, який пропонували, як заміну мадридському летовищу, має одну з найдовших злітно-посадкових смуг у всій Європі. Мова про 4,1 км. Термінал розрахований на обслуговування до десяти мільйонів пасажирів на рік. Інвестори були впевнені, що цей проєкт гарантовано принесе прибуток. Але на кожному кроці виникали труднощі.

"З огляду на те, що аеропорт розташований за 200 км від столиці Іспанії Мадрида, мало хто з пасажирів погодився на зміну, навіть незважаючи на дешевші рейси. Ситуацію погіршило те, що швидкісна залізнична станція, яка б скоротила час у дорозі до менше ніж години, так і не була побудована", – розповідається в матеріалі.

Авіакомпанії швидко стали скептично ставитися до цього проєкту. Хоча такі перевізники як Air Berlin, Air Nostrum та Ryanair, спочатку і запустили маршрути до аеропорту, зрештою вони відмовилися від них через низький попит.

Останньою компанією, яка все ще звідти літала, була Vueling але наприкінці 2011 року вона також відмовилася від рейсів. Тож усього через три роки після відкриття аеропорт залишився без жодного регулярного пасажирського рейсу.

Оператор залишився з гігантськими боргами у понад 300 мільйонів євро і вже наступного року оголосив про банкрутство. У квітні 2012 року аеропорт повністю припинив свою діяльність і закрився.

Проєкт, в який інвестували більше мільярда євро, виставили на аукціон з мінімальною ціною усього в 100 млн євро. Та навіть з таким цінником ніхто його не придбав. Був випадок, коли китайська інвестиційна група спробувала придбати весь аеропорт за лише 10 000 євро, та пропозицію швидко відхилили.

Зрештою, в 2018 році аеропорт таки продали – приблизно за 56 мільйонів євро. Він відкрився в 2019 році, але не як пасажирський хаб, а як склад, центр технічного обслуговування та демонтажу літаків.

"Під час пандемії COVID-19 його короткочасно використовували для розміщення десятків літаків, що не літали, але він так і не відновив свою первісну функцію", – констатують автори.

Найстрашніший аеропорт у світі

Раніше ми розповідали про ще один аеропорт, який були вимушені закрити. Він отримав славу найстрашнішого аеропорту у світі, і зовсім не через зовнішній вигляд.

Злітно-посадкова смуга гонконзького аеропорту була настільки важкою, що пілотам була потрібна спеціальна підготовка: вона була затиснута між хмарочосами, горами і гаванню Вікторія.

