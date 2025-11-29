Новий російський бюджет, як і раніше, залишається бюджетом війни, а не миру.

У Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав президент РФ Володимир Путін, пише The Moscow Times.

Згідно з документом, наступного року Кремль розраховує зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів). Утворений дефіцит становитиме близько 1,6% від загального ВВП країни.

На війну з Україною Росія планує витратити абсолютно рекордні суми. Так, майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї. Як зазначає The Moscow Times, це рекордні військові витрати з часів СРСР.

Однак це ще не все. Близько 3,91 трлн рублів (50,4 млрд доларів) закладено на статтю "національна безпека", з якої фінансуються МВС, Росгвардія, спецслужби і пенетенціарна система. Усі ці відомства з різним ступенем заглибленості також залучені в агресію проти України.

Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету. Для порівняння, 2021 року, коли РФ уже готувалася до нападу, цей показник становив (24%).

Зрозуміло, це зростання військових витрат можливе тільки за рахунок скорочення частки інших витрат. Так, частка соціальних витрат російського бюджету скоротилася з довоєнних 38% до 25% наступного року. Витрати на підтримку економіки впали з 17,6% до 10,9%. В обох випадках, це найнижчі показники за останні 20 років мінімум.

Зауваження УНІАН. Слід додати, що агресію проти України Росія фінансує не лише через прямі витрати на армію та силовиків. Так, значну частину витрат на собі несуть місцеві бюджети регіонів, які, наприклад, покривають частину виплат контрактникам, які йдуть на фронт. Крім того, існують механізми непрямого фінансування військових заводів через примус банків видавати їм безнадійні кредити на виробництво зброї, що закуповується потім урядом за заниженою ціною.

Кремль відкидає "мирний план" США

Як писав УНІАН, раніше російський диктатор виступив із серією коментарів щодо американського "мирного плану", в яких дав зрозуміти, що не піде на жодні поступки і має намір домагатися повної капітуляції України.

Зокрема Путін заявив, що не припинить війну, поки українська армія не піде із "займаних територій". Щоправда, він не уточнив, чи йдеться тільки про Донбас, чи про Львів і Закарпаття теж.

Також диктатор прямо визнав, що готовий вести війну "до останнього українця".

