Під ударом – оселі людей, повідомляють в обласній адміністрації.

З вечора суботи, 29 листопада, російські окупаційні війська тероризували дронами Київську область. Унаслідок атаки є руйнування, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у Телеграм-каналі.

Оновлено 01:07: За даними Калашника, внаслідок ворожого удару по Вишгороду загинула одна людина. 11 осіб, серед яких одна дитина, постраждали.

"Шестеро людей госпіталізовано. Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість постраждалих може збільшитися.

Раніше очільник ОВА зазначав, що під ударом окупантів – оселі людей.

"На жаль, у Вишгороді внаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики", – йдеться в заяві очільника ОВА.

Крім того, зруйновано приватний будинок. Також сталася пожежа на території підприємства, інформує Калашник.

Більш детальну інформацію в КОВА обіцяють надати згодом.

Атаки РФ по Україні

Вночі та вранці 29 листопада російські терористи вчергове атакували Київ і область.

У столиці внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, багато постраждалих. Пожежі фіксувалися в кількох районах Києва: Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому.

В області ж було пошкоджено кілька багатоповерхівок у Броварському районі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни застосували близько 36 ракет та майже 600 дронів. Цілями окупантів були обʼєкти енергетики та цивільна інфраструктура.

