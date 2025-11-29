Втрачений запас равликів фермер оцінив у 100 тисяч доларів.

У французького фермера викрали равликів на суму понад 100 тисяч доларів. Як пише CNN, цей фермер, у клієнтах якого багато ресторанів з зіркою Мішлен, залишився без запасів продукції напередодні святкового сезону.

На фермі L'Escargot Des Grands Crus з північного сходу Франції повідомили, що вони стали жертвами крадіжки зі зломом. Було викрадено запас свіжих і заморожених равликів.

Цей сімейний бізнес щорічно розводить близько 350 000 або близько 5 тонн равликів. Крадіжку напередодні святкового сезону, який зазвичай годує їх цілий рік, власник фірмі Жан-Матьє Довернь назвав шоком та справжнім ударом для всієї команди. Адже після літнього сезону равлики були зібрані, оброблені та підготовлені до продажу.

Відомо, що у ніч на понеділок злодії непомітно проникли на ферму крізь діру у паркані. Вони вдерлися до будівель, де тримали равликів. Там саме було повно равликів в усіх видах: у банках, свіжих та заморожених. Після крадіжки полиці у холодильній камері були майже повністю порожні. Окрім равликів було вкрадено частину обладнання.

Загалом злодії вкрали майже 450 кілограмів равликів, що коштує понад 100 тисяч доларів. Однак, частина вкраденої продукції не була підготовлена до вживання. Мушлі равликів не були очищені, а масло, яке додається до равликів, не було належним чином виготовлено.

У фірмі заявили, що спробують ще поповнити свої запаси до Різдва та Нового року. Вони кажуть, що отримують в цей сезон до 60 відсотків річного доходу.

Як повідомили місцеві ЗМІ, після крадіжки Довернь вже зміг почати постачати равликів деяким ресторанам, зокрема деяким своїм клієнтам, відзначеним зірками Мішлен.

Інші фермери, що вирощують равликів, втрутилися, щоб продати Доверню частину своїх равликів за зниженими цінами - щоб він зміг врятувати свій сезон.

