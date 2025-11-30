У Флориді на українських чиновників чекають усе той самий преславутий Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Сьогодні українська делегація, яку очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров, вирушить до США обговорювати зі своїми американськими колегами пропонований "мирний план" щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський учора повідомив, що делегацію очолить Умеров. Це сталося після того, як він звільнив свого головного радника Андрія Єрмака, який був ключовою контактною особою із західними союзниками України.

Як пише Politico, Зеленський поставив перед своїми переговірниками чітке завдання - "оперативно і предметно опрацювати кроки, потрібні для припинення війни.

Відео дня

Для виконання цього завдання у Флориді українські офіційні особи зустрінуться зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В українській делегації, крім Умерова, також будуть глава української розвідки Кирило Буданов і начальник Генштабу ЗС України Андрій Гнатов

На переговорах обговорюватимуть і узгоджуватимуть результати зустрічі в Женеві.

Раніше сам Трамп уже заявляв, що його "мирний план" не є "остаточною пропозицією" і що залишається можливість для переговорів.

Видання зазначило, що Віткоффа чекають у Москві вже наступного тижня для переговорів із російськими офіційними особами. Примітно, що це станеться після скандалу з публікацією стенограми, з якої випливає, що він консультував високопоставленого кремлівського чиновника з питань підходу до переговорів із Трампом.

Переговори про "мирний план" Трампа

Трамп несподівано представив свій "мирний план" близько 2 тижнів тому. Він став сюрпризом для Європи та України. Європейські чиновники, ознайомившись із цим планом, сказали, що це просто список бажань Путіна.

Україна в коментарях була більш стриманою, заявивши лише, що готова працювати з документом.

Після цього відбулися консудьтації делегацій США та України в Женеві. Після них відбулися консультації американців із росіянами в ОАЕ.

Вас також можуть зацікавити новини: