Путін використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.

Лідер Росії Володимир Путін зміг зачарувати президента США Дональда Трампа і виявити його слабкі сторони, і тепер здатний відкрито маніпулювати і навіть "тролити" його. Як розповіла колишня радниця Білого дому Фіона Гілл в інтерв'ю The Independent, Путін використовує лестощі, щоб потішити самолюбство Трампа, продовжуючи при цьому робити все, що йому заманеться, в Україні.

"Вкрай складно уявити, як Путін від цього відмовиться. Уся його економіка, усе його суспільство, уся його політика, усе його прагнення до самозбереження обертаються навколо цієї війни", - каже вона.

Путін "тролив" Трампа

Гілл також розповіла, що Путін під час зустрічей "тролив" Трампа, прикриваючись мовним бар'єром. Вона зазначає, що одним із таких випадків була зустріч Трампа і Путіна на саміті G20 в Осаці, Японія, 2019 року.

Відео дня

"Під час розмови Путін і Трамп обговорювали ядерні ракети і те, чи випереджає Росія Сполучені Штати. А потім вони обидва хвалилися тим, як багато вони роблять для Ізраїлю... Трамп говорив: "Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я". І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо... Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: "Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?", - розповіла вона.

Гілл зазначає, що ледве втрималася від сміху, як і присутній на зустрічі Джон Болтон, який тоді був радником із національної безпеки.

За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі "згладжували" мову і наміри російського президента.

Валюта, яка працює

Однак, як зазначає Independent, Трамп на нещодавніх зустрічах із союзниками та власним кабінетом міністрів показав, що улесливість, якою б нещирою вона не була, працює.

Так і було в Осаці. Як зазначає Гілл, Трамп не помітив шпильки та іронії, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.

Ігноруючи "те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі", Трамп відповів: "О ні, це було б уже занадто"", - каже вона.

Як Путін розкусив Трампа

Гілл вважає, що Трампу подобається Путін, тому що він бачить в авторитарному російському лідері рівного. І їхні стосунки приносять президенту США престиж:

"Тому що Путін - крутий хлопець. Він саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними. І це те, що зрозумів Путін. Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб".

Вона зазначає, що Трамп хоче, щоб його визнали абсолютно всі, хто має значення - чи то буде Сі Цзіньпін у Китаї, чи то лідер Росії Путін, чи то королівські сім'ї по всьому світу.

"Для Трампа це дійсно важливо, для нього це головна монета", - пояснює вона.

Перспективи мирної угоди в Україні

Як пише WSJ, "мирний план" США і реакція на нього Володимира Путіна показує, що заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювання східної України.

The Telegraph також пише, що хоча США готові визнати претензії Росії на Крим і Донбас, які вона окупувала силою, але навіть такого "щедрого подарунка" може бути недостатньо, щоб схилити Путіна до припинення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: