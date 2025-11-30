Напевно, дослідникам вже час готуватися до Шнобелівської премії.

Чи може поява Бетмена в громадському транспорті зробити людей добрішими? Італійські психологи стверджують, що так. Новий науковий експеримент, проведений на метро Мілана, показав, що несподівані події, як-от присутність людини в костюмі Темного лицаря, значно підвищують рівень "просоціальної" поведінки – тобто готовність допомагати незнайомцям. Результати опубліковано в журналі Mental Health Research.

Дослідження, очолюване Франческо Пагніні з Католицького університету Святого Сердця в Мілані, перевірило, як руйнування повсякденної рутини впливає на альтруїзм. Учасники експерименту – звичайні пасажири міланського метро – стали частиною квазі-експериментального польового дослідження, яке тривало з липня 2024 року.

У межах експерименту молода жінка, яка імітувала вагітність за допомогою накладного живота, сідала в переповнений вагон разом зі спостерігачем. Лише у 37,66% випадків інші пасажири пропонували їй сидяче місце.

Однак ситуація кардинально змінювалася, коли в експеримент додавали "Бетмена" - актора у відповідному костюмі, хоч і без маски (з етичних міркувань - пояснили науковці). Темний лицар заходив у вагон через інші двері, щоб ніхто не здогадався, що він в одній компанії з "вагітною". І от за такого сценарію у 67,21% випадків пасажири миттєво пропонували місце жінці.

При подальшому опитування 44% тих, хто поступився місцем, стверджували, що буцімто взагалі не помітили Бетмена. І навіть ті, хто визнали, що бачили актора, не пов'язували свої дії із супергероєм.

"Дослідження надає докази того, що неочікувані події, такі як присутність людини, одягненої як Бетмен, можуть значно посилити просоціальну поведінку в реальних умовах. Такий "ефект Бетмена" підтверджує гіпотезу про те, що порушення розпорядку дня можуть підвищити усвідомлення оточення та підвищити чутливість до потреб інших, що зрештою сприяє просоціальним діям", - кажуть автори дослідження.

