Новий уряд припиняє виплати шотландцям, які прихистили людей з України.

Біженці з України, які перебувають у Шотландії, можуть опинитися на вулиці після того, як було скасовано допомогу для громадян, які розмістили українців у себе вдома. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року притулку у Шотландії шукали приблизно 28 тисяч осіб – переважно жінки та діти. Попередній консервативний уряд допомагав із їх розміщенням, надаючи сімʼям, які були готові прийняти біженців, по 500 фунтів стерлінгів на місяць.

Зараз ця сума становить 350 фунтів стерлінгів на місяць. Однак новий уряд лейбористів попередив, що припиняє цю виплату. Це викликало побоювання, що багато хто попросить біженців з України покинути їхні домівки. Консерватори кажуть, що такий крок є "безсердечним" і "недалекоглядним".

Ради, які адмініструють цю програму в Шотландії, бояться зростання кількості заяв про бездомність до системи, яка і так перебуває під великим тиском.

Один шотландець розповів, що отримав листа від ради, де запитується думка власників щодо припинення цих виплат:

"Вони запитали, чи будемо ми вимагати від нашого гостя виїхати, чого ми ніколи не зробимо. Але інші можуть бути не такими щасливими, і очевидно, що рада стурбована тим, що багато українських біженців можуть залишитися без даху над головою".

Програма для біженців з України у Шотландії

У березні 2022 року стартувала програма для сімей з України, які мають родичів з британським громадянством або безстроковим дозволом на проживання, переїхати до Великої Британії на три роки. Також працювати почала програма спонсорства, що надавала українцям трирічні візи за умови, що вони мають спонсора, який готовий надати їм житло.

Перша програма завершилася в лютому 2024 року, але друга все ще діє, хоча термін дії віз було скорочено до 18 місяців.

"Програма продовження дозволу для України розпочалася того ж місяця, надаючи 18-місячне продовження існуючих віз українців. Однак багато хто турбується про те, що станеться з українськими сім'ями, коли закінчиться цей 18-місячний період", – додають автори.

Шотландський уряд запевняє, що міністри тиснуть на уряд Великої Британії з метою продовження фінансової підтримки.

Біженці з України в Європі: інші важливі зміни

У Нідерландах, де зараз проживають близько 120 тисяч українців, працюють над новим статусом для біженців з України. Так хочуть скоротити витрати на прийом біженців і запобігти тому, щоб українці подавали заявки на отримання статусу проживання в IND (Служба імміграції і натуралізації) після закінчення програми з надання тимчасового захисту у 2027 році.

Зміни чекають і на українських біженців у Польщі. Там їхній статус планують прирівняти до інших іноземців. Правила передбачають можливість добровільної зміни статусу з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове перебування строком на три роки.

