Росіяни скопіювали український досвід використання FPV-дронів, а також після вторгнення ЗСУ в Курську область змінили тактику застосування безпілотників.

Російські військові навчилися краще використовувати найсмертоноснішу зброю війни - невеликі та недорогі безпілотники - яка раніше була однією з головних переваг України.

Українські бійці на передовій і аналітики розповіли The Wall Street Journal, що зростаюча майстерність Росії в нанесенні ударів по українських лініях постачання за допомогою безпілотників - це найважливіший зсув у війні 2025 року - істотніший, ніж поступове завоювання російськими військами територій.

Домінування безпілотників

Цієї осені російські війська вперше взяли гору в боротьбі за тактичні безпілотники. На ключових ділянках фронту вони перевершують українські дрони за чисельністю, застосовуючи при цьому вдосконалену тактику, яка піддає випробуванню здатність України забезпечувати постачання своїх захисників на передовій, пише WSJ:

Відео дня

"Ця тенденція не обіцяє нічого хорошого для здатності України утримувати позиції у 2026 році, якщо українські війська не знайдуть відповідь на збільшені можливості Росії".

Перехід Рубікону

РФ неухильно нарощувала використання малих безпілотників, використовуючи їх для розвідки, управління артилерійським вогнем або атак на українські передові сили. Вона також скопіювала український досвід використання FPV-дронів.

У 2024 році, після того як українські війська увірвалися в Курську область, Москва змінила тактику застосування безпілотників:

"Новий підрозділ під назвою "Рубікон" залучив багатьох найкращих російських пілотів безпілотників і атакував українську логістику в Курській області. Вони використовували оптоволоконні безпілотники, підключені до пілота довгим кабелем, щоб сигнал не міг бути заглушений".

У результаті через труднощі з перекиданням вантажів українські позиції в Курську були зруйновані, що призвело до відступу. Після цього "Рубікон" розширив свою діяльність, перенісши інструменти і тактику, що спрацювали в Курську, на східний фронт в Україні, одночасно навчаючи інші російські підрозділи безпілотників своїм методам. При цьому українські офіцери заявили, що "Рубікон" фокусується на цілях середньої дальності, як правило, не менше ніж за 19 кілометрів від лінії фронту, в обхід української піхоти.

"У них два основних завдання: порушити нашу логістику і атакувати наших пілотів безпілотників", - сказав Юрій Федоренко, командир 429-го полку безпілотників "Ахіллес".

Українські підрозділи логістики та безпілотників зараз зазнають більших втрат, ніж піхота на передовій, заявив Конрад Музика, директор польської військово-аналітичної компанії Rochan Consulting. Втрати змушують українських пілотів безпілотників запускати свої FPV з більш далеких позицій, що обмежує дальність їхніх атак. Тим часом, російські безпілотники з більшою дальністю польоту залітають дедалі глибше в тил.

"Російська бойова підготовка затьмарила українську для ударів середньої дальності", - сказав Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни у Вашингтоні. "Вони блокують об'єкти за 40-70 кілометрів від лінії фронту. Раніше для таких цілей були потрібні пілотовані літаки".

"Зона ураження змістилася більше за лінію фронту України, ніж навпаки, тому що Росія поліпшила свої показники", - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Покровський котел

Битва за місто Покровськ у Донецькій області, показує, наскільки сильну перевагу Росія отримала у використанні тактичних безпілотників. ЗСУ стверджують, що російські безпілотники в цьому районі тепер перевершують за чисельністю українські у співвідношенні 10:1.

Однак найбільше багатьох українських солдатів турбує те, як російські далекобійні безпілотники можуть обстрілювати їхні лінії постачання в Покровську з відстані до 64 кілометрів, зазначає WSJ.

Дороги настільки небезпечні для техніки, що українські солдати проходять останні 16 кілометрів пішки, розповів офіцер 68-ї єгерської бригади, що обороняє Покровськ.

Також іноді БПЛА атакують українців із тилу.

"Коли бачиш дрон, що летить у бік фронту, думаєш, що це один із наших. Так що це дійсно складно", - сказав Федоренко.

Контрзаходи

Деякі українські офіцери кажуть, що їхнім безпілотним військам слід приділяти більше уваги ударам по російських групах безпілотників і логістиці, копіюючи підхід "Рубікону", а не зосереджуватися головним чином на знищенні російської піхоти.

"Наша головна проблема - ресурси. Їхня перевага не в технологіях, а в масштабах", - сказав начальник безпілотних систем 2-го корпусу України, відомий під позивним "Вольт".

Також проблема в тому, що Росія отримує величезні поставки оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як Україна отримує мало від Заходу.

"На жаль, доводиться констатувати, що Китай у цьому питанні є сильнішим союзником, ніж США і Європа разом узяті", - каже Федоренко.

Війна дронів в Україні

Як пише Forbes, війна в Україні остаточно перетворюється на "війну дронів проти дронів". При цьому погодні умови стали чинником: туман і дощ відкривають ворогові вікна для проривів, як це сталося в Покровську і на ділянках Запорізького та Дніпропетровського напрямків.

Тепер новий формат боїв не має усталеної доктрини - Україна і РФ фактично розробляють її на ходу. Фронт розчиняється, комунікації рвуться, а брак людей на передовій робить оборону складною.

Вас також можуть зацікавити новини: